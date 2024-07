La PS5 Pro aparece desde la configuración de No Man’s Sky

Ahora se sabe que Sony está trabajando en la PlayStation 5 Pro -Actualización de hardware a la última consola, con funciones avanzadas. Hay muchos rumores circulando al respecto, pero oficialmente aún no se sabe nada. Entonces aparece la nueva versión de PS5 En los archivos de configuración de No Man’s Sky Despertó un enorme interés. En esencia, se encontró un ajuste preestablecido diseñado específicamente para Trinity (el supuesto nombre en clave de la PS5 Pro) que se comparó inmediatamente con el ajuste preestablecido de PS5.

¿Saltar o saltar?

Como puedes ver los valores ajustados son muy pocos. Como veremos, eso no significa mucho, dado el partido, pero mientras tanto Veamos dónde residen las diferencias.

Los que reportamos por separado son Los únicos valores que aparecen son los modificados.:

Preestablecido de PS5

Factor de reescalado dinámico mínimo = 0,6

WaterQuality TkGraphicsDetailTypes GraphicDetail = GraphicDetailEnum. alto

Preestablecido para Trinity, también conocida como PS5 Pro

Factor de reescalado dinámico mínimo = 0,8

WaterQuality TkGraphicsDetailTypes GraphicDetail = GraphicDetailEnum. Súper

Ahora bien, hay que decir que a pesar del impacto que pueda tener ver una configuración de consola que aún no ha sido anunciada, seguimos hablando de… Título antiguo, nacido en PS4. En resumen, no es de No Man’s Sky de donde podemos esperar quién sabe qué mejoras en los gráficos.

Además, podría ser simplemente una configuración temporal, ya que el lanzamiento de la consola aún está lejos (estamos hablando de 2025, en este momento).

En definitiva, tomémoslo como una curiosidad, Ciertamente no como una indicación del poder de la PS5 Pro. Después de todo, estamos hablando de hardware que actualiza la consola existente, como sucedió con la PlayStation 4 Pro con la PlayStation 4, por lo que no se deben esperar milagros en términos de progreso gráfico general. Es probable que los juegos funcionen mejor y tengan algunos efectos adicionales, pero en esencia será idéntico a la PS5.