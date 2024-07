Israel responde a los ataques hutíes y a los bombardeos en Yemen, Netanyahu: La guerra contra Irán y su propagación – Asharq Al-Awsat

El frente con Yemen está literalmente en llamas. Israel respondió al dron lanzado por los hutíes en el corazón de Tel Aviv, que provocó la muerte de una persona: tras las primeras informaciones de los medios árabes sobre ataques, explosiones y un incendio masivo en el puerto yemení de Hodeidah, llegó la confirmación Del ejército israelí: aviones y el portavoz militar anunciaron que aviones de combate israelíes bombardearon «objetivos del régimen terrorista hutí», explicando que las incursiones «se llevaron a cabo en respuesta a 200 ataques que llevó a cabo contra Israel en los últimos meses». Los ex rebeldes yemeníes, que informaron de muertos y heridos, ya habían amenazado con venganza, pero el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, gritó en voz alta: “Luchemos contra Irán y sus líderes”.

La televisión israelí informó que los ministros del gabinete de seguridad fueron convocados y aprobaron la operación en Yemen en una reunión que comenzó a primera hora de la tarde, una reunión muy inusual el sábado pero que claramente no podía posponerse. El Canal 12 explicó que Israel informó a Estados Unidos y otros aliados antes de la operación, y también se «suponía» que Egipto y otros países de la región «no debían verse sorprendidos por las incursiones», subrayando que los ministros israelíes estaban al tanto. de esta. Ella le informó de la “posibilidad de una respuesta tangible” de los enemigos de Israel. De hecho, esto lo anunció hace poco en las redes sociales un miembro del gobierno hutí proiraní, Mohammed Al-Bukhaiti: “Los ataques israelíes contra Hodeidah, que está controlada por los hutíes, se enfrentarán a una escalada.

Hamás advirtió que “el fuego en Hodeidah consumirá a Israel”, mientras que el Hezbolá libanés anunció una “nueva fase” del conflicto.

Tras el incidente, Netanyahu intervino directamente, primero con un comunicado emitido por su oficina en el que decía haber seguido directamente el ataque, y luego por televisión: “Todo aquel que quiera ver un Oriente Medio estable y seguro debe oponerse y apoyar a la intervención iraní. eje del mal.» La guerra de Israel contra Irán y su extensión: en Yemen, en Gaza, en el Líbano, en todas partes. Y añadió: “Esta operación atacó objetivos a 1.800 kilómetros de nuestras fronteras”. «Muestra a nuestros enemigos que no hay lugar al que el largo brazo del Estado de Israel no pueda llegar».

La televisión israelí informó que los planes de ataque israelíes en Yemen se elaboraron de antemano y se actualizaron después del ataque con aviones no tripulados a Tel Aviv. El ejército israelí dijo que las incursiones tenían como objetivo impedir que los hutíes importaran armas iraníes al puerto de Hodeidah, que Israel considera un «objetivo militar legítimo». El ejército israelí confirmó que el ataque fue llevado a cabo exclusivamente por Israel.

Gallant habló sobre la operación: “Los incendios en Hodeidah se pueden ver en todo el Medio Oriente y el significado es claro. Los hutíes nos han atacado más de 200 veces. La primera vez que dañaron a un ciudadano israelí, los golpeamos con sangre. de los ciudadanos israelíes tiene un precio”.

La advertencia está alcanzando ahora su nivel máximo en Israel. Partiendo del frente libanés, donde ese día se disparó una andanada de 45 cohetes que provocaron incendios en territorio israelí, pero no se reportaron víctimas. Mientras que el ejército involucrado en la Franja anunció que la semana pasada más de 150 terroristas fueron asesinados durante una operación en la ciudad de Gaza, donde se encontraron equipos de Hamás, materiales de inteligencia y un sitio subterráneo de producción de armas.

Según la agencia de noticias palestina Wafa, por la tarde varios civiles murieron y otros resultaron heridos en los ataques aéreos israelíes contra la ciudad de Gaza y el campo de refugiados de Nuseirat. Fuentes palestinas informaron de que se produjeron otros ataques en la zona de Al-Saftawi, al norte de la ciudad de Gaza, que provocaron víctimas. Al Jazeera informó de otras víctimas durante la noche, cifradas en más de 25 personas, pero las fuentes proporcionaron cifras diferentes y no distinguieron entre milicianos y civiles. Por la noche, manifestantes antigubernamentales salieron a las calles de todo Israel para exigir que el primer ministro no parta hacia Estados Unidos antes de que se concluya un acuerdo de liberación de rehenes. Se espera que Netanyahu viaje a Washington el domingo por la noche.

