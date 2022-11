«La primera vez que usé jeans con cadenas»

La hermana Christina se despide del velo y volver a la existencia cristina scoccia. después, después entrevista la semana pasada En el salón de «Verissimo» cantante sicilianaY el 2014 ganador del concurso de talentos «La Voz»de regreso de Silvia Tovanen Contar las emociones que experimentó al dejar el hábito y vivir su nueva vida en el estado normal. “Fue un momento muy delicado, salía de casa para ir a Sicilia con mi familia porque mi padre no se encontraba bien. La primera ropa que me puse fueron jeans de cadenaTodavía recuerdo a la madre monja diciéndome: ¿Estás segura de que quieres salir así? «

«La verdad – dice cristina scoccia – Es eso soy un poco rockera. Y este diseño que tengo dentro lo quería experimentar y expresar también a través de la ropa. Usar el hábito de monja definitivamente fue uno de los días más felices de mi vida, pero recuerdo que cuando me lo quité, estaba enviando mensajes con emojis de mariposas a todos, Sentí que estaba floreciendo. Hoy vivo cada momento sin miedo al pasado, y esto es gracias al cariño de todos los que están a mi lado.

Entre las primeras experiencias que tuvo la hermana Christina Después del velo de despedida allí también Piercing de naríz. «Fui a bailar y de camino a casa pasé por una tienda de tatuajes y piercings. Quería una señal de este período exacto de cambio, de mi transformación, y así lo hice». La cantante luego dijo que los piercings habían sido un deseo desde su adolescencia, pero su madre lo negó. «Cuando mi mamá me vio me dijo: ‘¿No crees que estás exagerando? ¡Aún no te has ido de la congregación! Le dije que mientras esté en la convención, quiero vivir este año al máximo. ‘»