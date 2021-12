La Organización Mundial de la Salud advierte a los gobiernos, incluido el gobierno italiano

El director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, advirtió a los gobiernos, incluida Italia, de los riesgos relacionados con la decisión de reducir la duración de la cuarentena para las personas que han estado en contacto con positivos: «Debemos tener cuidado para cambiar de táctica basándose solo en datos brutos. «en la variante Omicron». Activa las notificaciones para recibir actualizaciones Mientras que las nuevas reglas sobre cuarenta Para evitar el riesgo de parálisis tras el aumento sin precedentes del número de casos. COVID-19, La Organización Mundial de la Salud ha intervenido para advertir a los gobiernos de la necesidad de tomar decisiones apresuradas. En particular, se hace referencia a la decisión de reducir la duración del aislamiento para las personas que lo han experimentado. Conexiones con profesionales. «Incluso con las variantes anteriores, la mayoría de las personas ven el formato. sintomas O dan positivo dentro de los primeros seis días de más o menos contacto, mientras que las posibilidades de enfermarse después de eso disminuyen, pero depende de los gobiernos decidir cuándo dejar a las personas salir de la cuarentena con una prueba adicional. En este momento, sin embargo, debemos tener cuidado de cambiar inmediatamente las tácticas y estrategias en función de los datos iniciales sobre varante Omicron«Y Cauteloso Michael Ryan, Director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, informa el periódico inglés Sereno. El primero en ir en la dirección de reducir la cuarentena fue Estados Unidos de América. El CDC ha decidido reducir la cuarentena de personas infectadas asintomáticas de 10 a 5 días y restablecerla a contactos de personas positivas que ya hayan recibido la tercera dosis de la vacuna. El virólogo Anthony Fauci explicó la decisión.«Queremos que la gente pueda regresar al trabajo, especialmente a los trabajos esenciales», dijo a CNN. Así como Italia después España, Podría poner en vigor reglas similares pronto. READ Níger, al menos 26 niños murieron en un incendio escolar: aulas construidas con madera y paja

Recién hoy, el Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa online, reiteró su preocupación por lo que está sucediendo en todo el mundo, donde las infecciones están aumentando de forma espectacular. “Me preocupa mucho que Omicron, al ser más portátil y al mismo tiempo comercializable que Delta, lleve a Casos de tsunamis. Hizo hincapié en que esto pondría «una tremenda presión sobre los trabajadores sanitarios ya agotados y sobre los sistemas sanitarios al borde del colapso».

