“La noche en que Liza Minnelli intentó robarme mi perro. ¿La historia con Rossellini? Me dejaste por un pintor” – Corriere.it

Christian De Sica, la palabra que define bien a su padre Vittorio.

«Máquina.»

realmente.

“En realidad: Dios mío”. Tanto es así que incluso hoy, antes de mi debut teatral, nunca digo “Dios, ayúdame”, sino “Padre, ayúdame”.

¿Sigue hablando con ella?

“Su vida y sus lecciones de arte me hablan”. Un loco elegante de otra época”.

Infiel.

«Polígamo, para ser exactos.» Era hijo de su amante, María Mercader, y de su esposa, Giuditta Rissoni, que vivía no muy lejos y a quien amaba a ambos. «Hoy esto no sería aceptable, pero estábamos en el siglo XX».

¿Se odiaban las dos mujeres?

“Sé que mi madre sufrió, pero después de su muerte se hicieron amigas”.

Su familia extendida. Y de vez en cuando aparece una hermana, como dice en el libro «Dos o tres cosas que me pasaron».

“Una vez me llamó una española y me dijo: ‘Hola, soy Vitoria de Sica, tu hermana'”. Mi padre me explicó que su madre, María, leía los poemas de García Lorca de una manera sublime, y entonces… Amy, mi hermana, la conocí cuando ya éramos grandes y no porque mi padre nos la presentara. (y nunca encontré el valor), sino porque un día llamó a casa y dijo: «Soy Emilia, la hija de tu padre y queríamos conocerte». «La he amado toda mi vida».

Llevaba cincuenta años con Silvia Verdone, la hermana de Carlo.

«Ahora me preguntarás cuál es el secreto, lo sé». Nos reímos mucho, no nos tomamos demasiado en serio y nos respetamos unos a otros. «La conocí cuando tenía 14 años».

no es suficiente. ¿Puedes hacer el amor con la misma persona toda tu vida?

«Sí.» Soy leal. Ahora que tengo setenta, ¡no me hables nunca de amor!

No, no, insisto: ¿Qué promueve las uniones de largo plazo?

«A veces tengo hambre». Tenía hambre y Sylvia tenía hambre conmigo. En los meses en los que nos saltábamos comidas o compartíamos un huevo, pienso en los años en que rodé una película en París. "Mi padre murió cuando yo tenía 23 años, y aunque hoy me conocen como "alguien de Senpanetoni" y, por tanto, una superproducción, hubo períodos de nuestras vidas en los que nadie me dejaba trabajar".

¿Por qué “Hijo del Arte”?

“Sí, por muchas razones. Quería ser actor a cualquier precio y muchos decían que debería haberme contentado con ser autor. Mi esposa me apoyó y animó, por ejemplo, en mi trabajo teatral”.

¿Es cierto que hubo una pelea con Carlo (Verdoni) cuando descubrió que ella estaba coqueteando con su hermana, que en ese momento era joven?

«No, hubo discusiones pero no hubo golpes. Carlo es una de las personas más importantes en mi vida hoy en día. Además del hecho de que trabajamos mucho juntos. Aunque De Laurentiis a menudo nos mantenía separados en el set, porque decía que juntos estábamos perdidos.» Y que podemos enriquecer dos películas en lugar de sólo una.

¿Amor al dinero?

Se podría pensar que con el cine me he hecho millonario. La verdad es que fueron los productores quienes se convirtieron en eso, no yo. para estar seguro, Navidad en el Nilo Ganó 42 millones de euros, que es una cantidad enorme. Pero les contaré una historia: al comentar sobre otra película que recaudó 20 millones, De Laurentiis comentó: «La anterior recaudó más». Hoy gracias a Dios está Cortellesi, si no no vería muy bien los cines. «Mi corazón esta llorando.»

Otro gran amor, su madre María.

«Creo que si hoy fuera comediante se lo debo a ella: tenía mejor sentido del humor que mi padre. Ella y Vittorio eran muy cercanos, también porque mi padre sabía cómo arreglar las cosas».

¿Era la comedia una opción?

"Yo era un actor brillante y luego él encontró su peculiaridad cómica. Pero en este campo me convertí en el número uno. Si hubiera tomado otras decisiones, ¿tal vez habría sido el número diez? ¿O cien?

¿Qué soñó tu padre para ti?

«Definitivamente no era que yo fuera actor. Él estaba orgulloso de que yo estudiara arte y literatura, y luego le dije que quería actuar. No estaba contento, pero vino al teatro y me dijo: 'Es bueno.'»

Su vida se lee como una historia de Zavattini: encuentros con personajes inesperados, cosas divertidas y dramáticas.

«Una vez di una fiesta para Liza Minnelli en Roma. Bebí tres botellas de Falanghina y cuando finalmente la metimos en el taxi nos dimos cuenta de que el perro faltaba en la casa. Se lo llevó y tuvimos que luchar para conseguirlo. De vuelta. Dijo que era suyo.»

Antes de conocer a Silvia Verdone, estuvo comprometido con Isabella Rossellini.

«Pero luego conoció a un pintor y me dejó. Luego se fue a Estados Unidos y se casó con Martin Scorsese. Pero hoy somos buenos amigos».

¿Sigues siendo amigo de Massimo Boldi?

«Sí, creo que cuando lo conocí él era el baterista. El cine vino después. También nos conocimos después de la disolución de los Cinepanettoni».

El amor también es gratitud. ¿Por quién dirías que estás agradecido hoy, a los 72 años?

“Pero para muchos quiero mencionar a Pepino Di Filippo. “En uno de los períodos más difíciles, cuando estaba sin trabajo, él fue la única persona que me ayudó”.

Amigos de nuevo. Inesperadamente nos encontramos con Bettino Craxi.

"Todo empezó porque Carlo (Verdoni, Sr. Dr.) Tiene miedo de volar. Se casó y no sabía qué hacer en su luna de miel. Silvia y yo planeábamos ir a Túnez, así que él y Gianna Scarpelli, su ex esposa, se unieron a nosotros. En una cafetería con baño, sentí un dedo tocando mi hombro. Me di la vuelta y encontré a Craxi. Nos dijo que le caíamos bien y nos invitó a su villa. «Es una persona muy agradable y nunca me pidió ningún favor; de hecho, para ser sincero, fue él quien me sugirió reunirme con alguien de Rai 2 para que me ayudara con el trabajo, pero yo ya estaba trabajando y dije que no». «.

También fue por amistad que una vez emborrachó a Rainiero de Mónaco.

“Para proteger a un amigo fotógrafo. Estábamos en una fiesta organizada por Raniere y Grace Kelly. El fotógrafo con su cámara tomó fotografías calientes en la habitación con su entonces pareja y luego comenzó a tomar fotografías de Karolina. Con gran habilidad, Ranieri tomó la cámara y se la guardó en el bolsillo. Tenía que recuperarlo de alguna manera y sólo se me ocurrió una cosa: emborracharlo.

Brando y María Rosa.

«Nuestros dos hijos, nuestra riqueza». «No lo digo porque tenga mi sangre, pero son inteligentes, educados y respetuosos».

¿sueño?

«dos.» Hay dos películas listas para rodar pero nadie quiere hacerlas. Son dos películas serias que escribí. Pago a los directores de fotografía y nadie piensa que tengo la carta de triunfo del actor dramático. Quizás se lo den a un tipo que no ha hecho nada, pero a mí no. Sin embargo, ha realizado películas dramáticas, p. Limón de inviernoPor Katrina Carone. Pero está bien, porque mi padre solía decir: «Intenta siempre reírte. Incluso en los funerales. Disfruta cada momento, porque se irá volando».