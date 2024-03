La Lazio sale de la Champions: Super Kane elimina a Sarri

23.56

Providel arremete: “¡Cuatro árbitros y nadie vio”!

23.48

Sarri: «¿Cambiar de formación? Ni siquiera un sueño»

23.41

Tuchel: “Marcamos en el momento adecuado”

«¿Qué estoy sintiendo? Por la combinación de todo, teníamos grandes expectativas de clasificarnos para los cuartos de final. Sabíamos que teníamos que marcar dos goles. Nunca perdimos los nervios, jugamos organizados y marcamos goles en el momento adecuado.Así habló Thomas Tuchel, el entrenador del Bayern Múnich, a Sky Sports, tras la victoria sobre la Lazio.Ahora miramos hacia adelante, soñando con ganar la Championsañadió Tuchel.

23.32

Capello ataca a Sarri y Lazio en directo por televisión

23.18

La Lazio queda fuera, ¿qué pasa ahora con el quinto puesto de la Liga de Campeones?

23.17

Cataldi: “En el primer tiempo nos marcaron el gol”

Cataldi a Mediaset: «Hicimos un buen partido durante 45 minutos, ellos marcaron en una oportunidad en la primera parte y luego marcaron la diferencia. Será complicado volver a jugar ahora, pero tenemos que hacerlo si queremos jugar este tipo de partidos todos los años.«.

23.13

Las palabras de sari

11.12 p.m.

De Ligt: “Hemos tenido paciencia”

De Ligt a Mediaset: “Hicimos un buen partido. Tuvimos paciencia. Tuve un buen disparo a portería y luego Müller estuvo bien. La Lazio empezó bien, pero después del 2-0… era importante para nosotros, teníamos más espacios.«.

11.08 p.m.

Zaccagni: “Estamos decepcionados”

Zakagne a Mediaset: “Estamos decepcionados, deberíamos haber aprovechado algunas oportunidades en la primera parte. Perdimos algo de confianza tras el gol. El fútbol se compone de aros y nosotros podríamos haber tomado la iniciativa. Ahora tenemos que intentar mantenernos unidos y ganar el próximo partido inmediatamente.«.

11.02 p.m.

Estadísticas del partido

22:52

Final del partido: Lazio sale

El Bayern gana 3-0 y anula el resultado de la ida: Kane (doblete) y Müller marcan.

22:47

89' Cambio del Bayern

Sane está fuera, Laimer está en el campo. Luego también en Gnabry para Musiala.

22:38

80' Final sustitución de Lazio

Kamada reemplaza a Luis Alberto.

22:36

78' Doble sustitución del Bayern

Davies y Till por dentro, Guerrero y Muller por fuera.

22:33

76' Suplente Lacio

Pedro reemplaza a Felipe Anderson.

22.30 h

71' Postes de Müller

Contraataque rápido del Bayern, el balón llega a Müller, que lanza un potente disparo con la derecha, Providel lo toca y desvía el balón al palo.

22:24

66' Kane vuelve a marcar: Bayern-Lazio 3-0

Hay mucho espacio para Sane cuando regresa por la izquierda y dispara, y Providel logra despejar el balón, pero Kane está demasiado listo para rebotear.

22:19

61' La Lacio cambia

Dentro de Castellanos en lugar de Immobile, Cataldi en lugar de Vecino e Isacsen en lugar de Zaccagni.

22.17

59' Diagonal de Guerrero

Kane liberó al extremo, pero su pie izquierdo estaba demasiado abierto y se movía desviado.

22.11

52' El episodio en el área del Bayern

Immobile golpea el balón en el área y luego cae al suelo. La Lazio pidió penalti por intervención de De Ligt, pero el árbitro indicó continuar. El VAR no interfiere.

22:03

El juego comienza de nuevo.

Saque inicial para el Bayern.

21:49

Final de la primera parte: Bayern – Lazio 2-0

En el minuto 45, los goles de Kane y Muller decidieron el partido.

21:48

46' Doblete del Bayern: Müller

Tiro de esquina: Immobile cabecea el balón, De Ligt lo devuelve al centro y encuentra a Müller listo para cabecear el balón a portería.

21.40 horas

39' Marca Kane: Bayern – Lazio 1-0

Guerrero patea mal el balón dentro del área, pero el disparo termina precisamente en la cabeza de Kane, que no puede equivocarse en el mano a mano con Providel.

21:37

37' ¡Qué oportunidad para el inmóvil!

Centro de Zaccagni, De Ligt cabecea: Immobile se encuentra disparando a pocos centímetros de la portería, pero el balón se va desviado.

21:35

Cabezas de Dier de 35'

Gran centro de Kimmich, Dier hizo una buena carrera pero el balón salió un poco alto: su cabezazo se fue desviado de la portería.

21:30

30' Estadísticas de la primera media hora

21:17

17' Kane es peligroso

Un disparo desde fuera parece bien dirigido, pero su desvío prolonga el recorrido del balón que acaba en el córner.

21:14

14' Providel se niega

En un tiro de esquina, el balón llega a Musiala: disparo potente, pero Providel está bien colocado y lo bloquea.

21:07

6' Respondió el Bayern

Sané recibe de Müller: Su zurda desde buena posición es débil y central, no hay problema para Providel.

21:06

5' Primer disparo de Guendouzi

El primer disparo es para los biancocelesti: el centrocampista supera a su adversario directo y dispara con el pie derecho desde fuera del área: el balón sale desviado de la portería.

21:00

Comienza el juego

Saque inicial para la Lazio.

20.45 h

Las palabras de Lotito.

El presidente de la Lazio, Lotito, dijo a Mediaset: “Con este partido queremos conseguir la merecida redención para hacer soñar a nuestra afición. ¿Decisiones de jueces deportivos? No hago comentarios porque las cosas hablan por sí solas. Quienes vieron el partido pueden expresar su opinión y evaluar si los penales fueron adecuados a lo que vieron en el campo. Procederemos en los lugares apropiados para confirmar nuestros motivos. ¿Archivos? No conozco los problemas ni los hechos. En ese momento me entrevistaron para ver si tenía conocimiento previo de las personas que habían actuado. Conozco a Flory, como todos los presidentes de todas las tendencias. Me lo regaló Gravina. El resto forma parte de las comunicaciones del salón. «No tengo ningún papel en este asunto»..

20.30 horas

Lacio en el campo

El equipo sale al campo a calentar. El partido empieza dentro de media hora.

20.15 h

Zaccagni: «La Lazio está preparada»

Zaccagni a Sky Sports: «Estamos en uno de los estadios más lindos del mundo, los detalles marcan la diferencia. Sabemos que será un partido difícil contra un equipo muy fuerte, pero estamos preparados. Hará falta humildad y tendremos que ser buenos sufriendo en algunos momentos, sin dejarnos aplastar. ¿Mi Condición? En el Milan me fue bien, fue un periodo largo en el que sufrí mucho pero ahora estoy de vuelta y quiero dar mi opinión.«.

19.57

Formaciones oficiales

Bayern Múnich (4-2-3-1): negro ; Kimmich, De Ligt, Dier, Guerrero; Pavlovich, Goretzka; Sane, Müller, Musiala; Conocido.

Lacio (4-3-3):Providil; Marosic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vicino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Inmóvil, Zacajne.

19.45

El mensaje de Caicedo.

En las redes sociales, el ex biancocelesti quiso hacer sentir su apoyo: “No estoy en Mónaco pero apoyaré en todas partes.«.

19.30

Rey de la Copa animado

Ciro Immobile es el máximo goleador histórico de la Lazio en las principales competiciones europeas con 26 goles: sólo Simone Inzaghi (15) tiene más goles que la promoción de 1990 en la Liga de Campeones (nueve en 12 partidos). Además, Ciro Immobile ha marcado 20 goles con la Lazio en 23 partidos europeos en casa (uno cada 85 minutos), frente a los seis goles marcados en 20 partidos fuera de casa para los biancocelesti, uno cada 231 minutos.

19.15

Lulic se une a Radu: él también está entre los aficionados de la Lazio en Múnich

El ex extremo siguió al equipo hasta Alemania con la afición biancocelesti. Leer más.

7:00 pm

Los fanáticos encuentran a Radu en el bar y comienza la fiesta.

Gran entusiasmo en Alemania: el ex defensa biancocelesti también estuvo presente. Lea todo sobre el encuentro aquí.

18.45

Clasificación UEFA, Italia apoya a la Lazio

18.30 horas

La posible alineación de Sarri

18.15

Nuestro corresponsal en Munich

6 pm

Patada inicial

El partido se celebrará esta noche en el Allianz Arena de Múnich. Comienza a las 9 pm.

Allianz Arena – Múnich