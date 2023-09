La jugadora de voleibol Paula Egonu no fue convocada para los Juegos Olímpicos

La situación actual es la conclusión inevitable de una relación que nunca despegó y de una gestión sindical que deja a uno, cuanto menos, confundido. Paola Egonu es una de las oponentes más fuertes del mundo y no hay mucho que decir al respecto. Ha ganado la clasificación con Novara, Conegliano y Vacifbank, los tres clubes que componen hasta el momento su carrera profesional (estará en Milán el año que viene). Disputó sus primeros Juegos Olímpicos en Río cuando tenía 16 años. En 2018 fue medallista de plata del Mundial y desde entonces se ha convertido en la jugadora más representativa del movimiento italiano. Pero desde entonces, las relaciones con el seleccionador Davide Mazzanti se han deteriorado cada vez más, y el Mundial del año pasado hizo estallar la burbuja: por un lado el jugador que amenazó con no volver a la selección nacional y la medalla de bronce que no satisfizo a nadie. En ese momento tomó su decisión. Apoyo total al entrenador dejándolo libre para decidir su propio camino.

Verano al límite

—

Este año, la verdad salió a la luz poco a poco, sin declaraciones claras ni del técnico ni de la federación. Egonu se saltó la VNL, Mazzanti dejó fuera a algunas senadoras que claramente ya no le siguen y quizás sólo la cuestión del pasaporte de Antropova impidió al entrenador tomar una decisión más radical. En el Campeonato de Europa, Egouno estuvo en el banquillo durante la doble sustitución. Llegaron a semifinales pero no pudieron evitar la derrota en un partido al que Italia estuvo a un paso de regresar. Y ahora el comunicado de prensa federal: “La atleta italiana, confirmando su compromiso con la camiseta italiana, acordó con el comisario técnico y presidente de la Federación Federal, Manfredi, no participar en el torneo de Polonia para tomarse un descanso”. El técnico que sigue su “camino”, como lo definió hace tiempo aunque no tenga claro hacia dónde lleva, y lo hará sin el contrario azul.