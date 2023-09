El silencio ensordecedor de los entusiastas de la energía nuclear ante las palabras de Salvini

uno de salvini (“Diez años para la primera producción nuclear en Italia”) no es sólo una simple amenaza. allá Proyecto de propaganda política. detrás.

En primer lugar, para aquellos que no están convencidos de lo realista que es esta promesa, recordemos algunos hechos. Aparte de los fabricados en la antigua Unión Soviética, el único reactor que se ha puesto en funcionamiento en la Unión Europea desde el año 2000 es el Ese Olkiluoto, en Finlandia, cuya construcción comenzó en 2005 y finalizó en 2023, y sus costes se triplicaron respecto a las estimaciones (de 3 a 11 mil millones de euros). en FranciaEl reactor de Flamanville entró en funcionamiento en 2007 y (probablemente) estará terminado en 2024, con un coste de hasta 19 mil millones de euros. Francia cuenta actualmente con reactores más antiguos (edad media: 37 años). Se ve obligado a construir otros nuevos. Pero ahí también hay problemas. el Tiempos financieros Criticó el plan de renacimiento nuclear francés Markon declaró que considera inverosímil la fecha de inicio del primer nuevo reactor en 2037.

Según el plan francés, este será un período de catorce años porque además de las obras quedan al menos cinco años para el proceso de concesión de licencias. Pero tenga cuidado: Francia ya tiene una industria nuclear activa y quiere construir sus nuevos reactores en sitios que ya albergan otros. Por lo tanto, Italia se quedará mucho más atrás, porque no sólo tendrá que encontrar los lugares, sino quizás también Reconstruyendo su cadena de suministro Y asignar fondos. Entonces, si Francia planea (con optimismo) tomar catorce años, imagínese si Italia solo pudiera tomar diez. Una estimación optimista para Italia esta en orden 20 años Para la primera (baja) producción de energía.

Pero como Salvini confirma la promesa que sabe que es cierta Inalcanzable? Primero, supongamos que las promesas inalcanzables son las mejores promesas posibles para una política determinada. Precisamente porque son inaplicables, están maduros para ser reciclados en la próxima campaña electoral. Pero Matteo Salvini, que se dedica a la política desde los 20 años, no es ingenuo. Sus declaraciones deben leerse como un ataque interno a su mayoría.

¿Puede el Primer Ministro? Sandía ¿De Fratelli D’Italia a invertir miles de millones para construir estos reactores después de predecir que el próximo reactor sería una empresa financiera Dragan y por lo tanto sin dinero? Por supuesto que no. ¿Puede el Ministro de Medio Ambiente de Forza Italia Itisam Fratin ¿Mi colega Salvini lo negó? Por supuesto que no. ¿Puede el Ministro de Economía y Finanzas, Giorgetti, abrir la cartera de energía nuclear y Puente sobre el estrecho¿Cuáles deberían, hipotéticamente, comenzar a funcionar ya en julio de 2024? Por supuesto que no. Por tanto, los culpables de no alcanzar la energía nuclear en Italia serían las otras dos potencias mayoritarias, Fratelli d’Italia y Forza Italia, así como el ala moderada y gubernamental de la Liga liderada por Giorgetti.

Lamentablemente habrá un resultado tangible: Impedir el desarrollo de fuentes de energía renovables en ItaliaPorque (toda) la derecha parece no estar convencida de que el cambio climático existe y es específicamente culpa del ser humano. Por tanto, las inalcanzables promesas nucleares de Salvini no deben tomarse a la ligera, porque además de bombardear a su mayoría creando inestabilidad política, podrían poner en peligro la política energética de nuestro país.

Finalmente, uno no puede dejar de notar El silencio rotundo de las llamadas armas nucleares, Es decir, aquellos que propagan la energía nuclear a toda costa promoviendo la historia de que “la ciencia dice que la energía nuclear es necesaria para lograr la neutralidad climática”. Excepto que este no es el caso en absoluto, la ciencia no debería mirar a nadie que diga algo falso o incorrecto. Si alguien en un grupo de investigación cambia los datos para obtener una publicación adicional, la ética científica requeriría que los propios coautores verifiquen y luego refuten el error, incluso antes de la revisión por pares. Debe haber publicaciones científicas serias. Mismos estándares éticos y de calidad. De un artículo científico. El incómodo silencio de los partidarios de la energía nuclear ante las palabras de Salvini se debe a que decir cualquier cosa equivale a levantar el velo sobre los verdaderos problemas de la energía nuclear, es decir, los costes y la duración de su implementación, que son más acuciantes en términos de seguridad y energía. Deposito de basura. En resumen, incluso las tonterías de Salvini funcionan como propaganda a favor de la energía nuclear.

La historia de la energía nuclear, ya sea civil o militar, está llena de acontecimientos «Dios lo quiere» Es decir, hacerlo a toda costa, en lugar de analizar racionalmente los costos y beneficios. Piensa en la historia de la primera bomba atómica contada en la película. oppenheimerCuando los científicos que planteaban dudas fueron silenciados diciendo: «Si no construimos la bomba, Hitler lo hará primero». Arrojó la bomba cuando Hitler ya llevaba tres meses muerto, y arrojó la bomba sobre un Japón dispuesto a rendirse tras una declaración de guerra por parte de la Unión Soviética, si la política estadounidense no hubiera insistido en aceptar una rendición exclusivamente incondicional. Cuando Oppenheimer (finalmente) empezó a dudar de si debía darse cuenta Bomba de hidrogenoEs juzgado y sustituido en el proyecto por alguien menos concienzudo que él (Tiller).

Queridos amigos nucleares, si les importa la ciencia, ahora Es hora de hacer oír tu voz Contra las tonterías que dijo Salvini. ¿Qué mejor ocasión que ésta?