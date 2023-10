La imagen es posterior al incidente de Marsella. Francia está en shock – Corriere

a Andrea Serini

Al entrenador del Lyon italiano le aplicaron quince puntos. Corría peligro de perder el ojo izquierdo. El gobierno francés también está involucrado

Al día siguiente el rostro ensangrentado de Fabio Grosso más tranquilo: Son quince puntos, tiene una sonrisa pero tiene el ojo izquierdo hinchado. Se arriesgó a perderlo. En Francia, sus fotografías están casi en todas partes. En las portadas de los periódicos (Asco y Vergüenza, ese es el titular el equipo), en sitios de redes sociales. El lanzamiento de piedras en el exterior del estadio de Marsella provocó la rotura de los cristales del autobús del Lyon. Esto no parece una noticia sobre un evento relacionado con el fútbol, ​​pero lo es. Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), destacó en un mensaje que no hay absolutamente ningún lugar para la violencia en el fútbol. Incidentes como este no tienen cabida en nuestro deporte ni en nuestra sociedad y hago un llamamiento a las autoridades pertinentes para garantizar que se tomen las medidas adecuadas.