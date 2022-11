La historia de una influencer de 23 años que no tiene hijos

“Siempre he tenido una profunda conciencia de No destinado a ser madre Y así, hace cinco años me hice una salpingectomia. La operación consiste en la extracción de las trompas uterinas, después de lo cual ya no es posible quedar embarazada de forma natural”, así explicó la influencer del fitness Francesca Guacci su elección de operarse a los 23 años para no tener hijos.

¿Quién es Francesca Joachi?

Este Dia francesca joachi Tiene 28 años y tiene un perfil en Instagram, que tiene decenas de miles de seguidores, donde comparte consejos de fitness y bienestar y publica selfies en bikini o chándal que muestran su esculpido físico.

En una entrevista con Jazzteno Contó su historia y las razones. Detrás de la decisión de no tener hijosElla ha madurado desde que era una adolescente y la persiguió con todas sus fuerzas a pesar de las muchas dificultades que enfrentó.

Una operación a los 23 años para evitar ser madre

Guacci explica cómo llegó a descubrir una salpingectomía y cómo el procedimiento le pareció la solución a las necesidades de su vida: «Descubrí que esta posibilidad existía cuando era adolescente y aprendí mucho a través de la web. Los médicos siempre han estado un poco predispuestos. Incluso después de que cumplí la mayoría de edad, estaba frustrado. El ginecólogo y los diversos médicos a los que recurrí no querían darme la información necesaria, siempre me parecía que era demasiado joven e inmadura. Sin embargo, solo por eso. Para todo lo demás. Yo era una mujer acabada y ella tenía que asumir sus propias responsabilidades».

A los veintidós años vio la posibilidad de lograr lo que significaba para ella. era un derecho y un deber: «A los 22 años no aguanté más y fingí que me iba a operar, también porque mientras tanto tenía profundo viaje personal, lo que me llevó a ser más apasionado por la actividad física y la meditación introspectiva. Finalmente quería ser libre para transformarme en la mujer que siempre me había sentido. Lo consideraba mi derecho y deber especial».

Su operación fue muy difícil: «Hace cinco años, encontré muchas dificultades en un hospital de la provincia de Padua, al que acudí para someterme a una salpingectomía – confirma Francesca -. Veronese, en un mes pude operarme. solo tenía 23 años, y me recuperé en poco tiempo, es hora operación no quirúrgica«.

El derecho a no querer ser madre

francesca joachi No tuvo dudas en renunciar a tener hijos.a pesar de tener solo 23 años: «Para la vida que quiero, no hay lugar para ellos.Por el contrario, el miedo al embarazo hizo que sus relaciones fueran antes de la operación: “Cada relación la he vivido con el horror del embarazo, me he vuelto odiada y obstinada para resolver, y nunca me he sentido tranquila y libre. Los anticonceptivos no eran suficientes».

La falta de voluntad para ser madre es considerada por la influencer como su derecho inalienable a vivir su vida con libertad: “Soy consciente de mis gustos y egoísmos, pero al mismo tiempo creo que toda mujer debe ser libre para tomar la decisión que vea. más apropiado.»

Ciertamente, es Francesca, quien plantea el debate y abre una serie de interrogantes sobre derechos y libertades.