La fiebre no me sacará de la cama

Antonella Clerici se muestra en Instagram desde la cama: «La fiebre alta desde ayer no me permite levantarme de la cama». Una repetición de It’s Always Midday se transmite en Rai Uno.

Antonella Clerici Ella tuvo que parar su programa hoy. siempre es mediodíaEl programa de cocina fue transmitido Rai Uno A partir de las 11.55. Por lo tanto, no habrá transmisión en vivo desde los estudios Rai en Milán hoy, lunes 29 de mayo de 2023: se transmitirá un episodio en respuestas. A través de una publicación en Instagram, la presentadora de televisión le hizo saber a sus seguidores que estaba enferma: una fiebre alta la obligó a guardar cama hoy. «Esperamos verte mañanaPalabras con cara seria y preocupada.

Palabras de Antonella Clerici

Con una selfie tomada desde la cama, Antonella Clerici mostró su estado de salud esta mañana. Explicó que tuvo fiebre alta durante dos días. Por eso tuvo que bloquear la transmisión en vivo hoy. «Co. Hoy, por primera vez desde que tengo memoria, no estaré contigo. La fiebre enorme de ayer no me deja levantarme de la cama».palabras antes de que la gente sepa que su siempre es mediodía Se transmitirá regularmente hoy junto con un dulce episodio especial. «¡Esperamos verte mañana! Wonder Woman está empezando a hundirse» Terminó.

El popular presentador de televisión ha recibido muchas cartas de recuperación pronto de amigos y colegas. Corazón de Alessia Marcusi, Chiara Franchini, Paolo Contesini, Francesca Vagnani, Vincenzo Di Lucia: «que te mejores prontoTodos pensaron.

READ Who's Max en Dancing With the Stars 4 de diciembre: Primeros finalistas Antonella Clerici dedica una idea a Emilia Romagna y rompe a llorar: «Un dolor loco»

Repitiendo el episodio dedicado a los dulces en el aire

Debido a la ausencia del presentador de televisión, que se vio obligado a permanecer en cama a causa de una fuerte gripe, se ha saltado la emisión en directo de hoy, pero no se ha fijado fecha con el programa para los espectadores. El programa se emite regularmente en Rai Uno siempre es mediodía Pero con una iteración de bucle dedicada dulces. El adelanto ya se dio a través del perfil social oficial del programa: «Hoy transmitiremos un episodio especial dedicado a los postres.