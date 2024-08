La familia del actor Alain Delon se niega a dejar al perro con el que quería ser enterrado

“Si muero antes que él, haré que el veterinario nos lleve a los dos. Lo hará dormir en mis brazos. «Preferiría hacer eso antes que saber que se dejará morir en mi tumba con tanto sufrimiento». Así, en una entrevista en 2018 con Paris Match, Alain Delon explicó sus últimos deseos para su perro Lobo Now, unos días después. Tras su desaparición, la familia ha decidido no matar al animal. Las protestas de los activistas por los derechos de los animales que se opusieron a lo establecido por el actor francés en su testamento fueron fundamentales.

Desacuerdos

La vida de un pastor belga malinois de 10 años debía terminar con la de su dueño en su tumba en el pueblo de Doshi, en la región del Loira. Pero los activistas por los derechos de los animales, por ejemplo Informes el GuardiánInmediatamente tomaron medidas para evitar que el perro sufriera tal fin. Sugirieron ofrecerles una casa en Lobo. La Fundación Brigitte Bardot (establecida por la actriz y dedicada a proteger a los animales) anunció ese mismo día que el perro sobreviviría y luego eliminó rápidamente su publicación. Luego intervino la organización francesa que promueve el bienestar animal (SPA) con una nota crítica: “La vida de un animal no debería depender de la vida de un ser humano. SPA estará encantada de acoger a su perro y encontrarle una familia.» Sin embargo, en Francia no existe ninguna ley que impida a los dueños de animales sacrificar a sus animales, sino que las decisiones las toman los veterinarios individuales, que pueden seguir o no sus últimos deseos. Pero el La propia Fundación Brigitte Bardot es quien desató la polémica: “Acabo de hablar por teléfono con Anoushka Dillon, quien me dijo que Lobo es parte de la familia y que el perro no será sacrificado”, dijo una portavoz de la organización. dicho.

Iglesia que alberga a 35 perros Dillon

Con el paso de los años, el actor francés también creó una capilla para albergar los restos de todos sus amigos de cuatro patas que lo acompañaron en vida. Está ubicado en los terrenos boscosos de su casa, La Brulerie, 85 millas al sureste de París, que compró a principios de los años 1970. Aquí se conservan los restos de al menos 35 de sus perros. Para comprender lo cercano que era Dillon a su perro Lobo, los tres niños lo incluyeron en el anuncio de su muerte: “Alain Fabien, Anushka y Anthony, así como Lobo, están profundamente entristecidos por el anuncio de la muerte de su padre”. Una relación que Dillon describió desde la entrevista de Paris Match, cuando empezó a vivir con Lupo hace sólo 4 años: “Él es mi perro muerto… Lo amo como a un hijo. He tenido 50 perros en mi vida, pero tengo una relación especial con este. Me echa de menos cuando no estoy cerca.» En una entrevista de 1996, cuando le preguntaron al actor francés qué animal elegiría para reencarnar, respondió sin dudarlo: «El Malinois», la misma raza que el Lobo.

