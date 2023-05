«La Fagianata» de Riccardo Magrini: «Una farsa, la afición no piensa en eso. Corrí con un jersey de lana»

La mala forma perjudica al ciclismo

fue una farsa RCS salió al encuentro de los pilotos ya que indicaron protocolo para condiciones extremas.

Vegni también fue muy bueno atendiendo sus necesidades después de la reunión de anoche. Los corredores no querían hacer la Croix de Coeur, ese era el trato, y luego esta mañana las tornas cambiaron y los primeros 125 km de la etapa fueron cancelados. Me gustó mucho lo que dijo Moscone: El médico no te dijo que fueras corredor, ya sabes lo que te espera. Era bueno al decir eso. Las condiciones ambientales al final del día no eran las que habían pensado. Al final eran 8 grados y también salió el sol. Fue algo malo sobre todo por el respeto de la afición, pero no piensan en estas cosas, como en el escenario de Campo Imperatore.

Recorre Italia sin trabajo

El Giro de Italia se ha vuelto muy táctico, pérdida neta para Evenpoel. Caruso lo ha intentado hoy, pero la subida ha sido la misma y en la etapa de 75 km no has podido marcar ninguna diferencia. Crans-Montana hubiera sido difícil si la etapa se hubiera desarrollado como se planeó originalmente y, por lo tanto, también con todo el Colle Gran San Bernardo. En cambio, era otro número que los pasajeros podían evitar.

¿Quién quería cortar más el escenario?

Los del Ineos querían correr, el Astana también, pero muchos querían correr. El error fue la pregunta de los concursantes. Si tienen un representante, debe hablar por todos y tomar una decisión, incluso incorporando a los que no están de acuerdo con el sistema..

La sensación es que el ciclo heroico ya ha terminado.

Yo he montado una bici que ha corrido en maillot y culote, hoy en día tienen la mejor tecnología, tienen bolsas en lugar de bolsas de frío, con todos los repuestos posibles e imaginables. En el ’95 llovió todos los días cuando ganó Rominger.

Líderes y animadoras «boo» para corredores

Piensa en las personas que estaban allí esperándolos y los vieron pasar en el autobús. El médico no ordenó ciclismo, Moscone tiene razón.

ROGLIC SLY

Roglic está bien así, hoy tenía a todo el equipo de su lado, Dennis también estuvo fuerte. Es bueno para él que Ineos esté a la altura de la tarea de mantener la carrera bajo control, por lo que ahorra a sus seguidores. Entonces supongo que quiere hacer algo antes del agotador juicio, o al menos eso espero..

Disparo de Damiano Caruso

Caruso quiere intentarlo, y además hace que Buitrago tire un poco en la primera subida. Quiere creer en la plataforma, pero ya estará contento entre los cinco primeros. Buitrago también puede ser algo más que un compañero elegante, ciertamente tiene cualidades. Honestamente esperaba más del colombiano, no entendía muy bien cómo Bahrein quería usarlo. Haig se separó hoy: probablemente culpó tanto a la caída de ayer como a la corta etapa de hoy.

El significado táctico del ataque de Lucky

Fortunato tenía una pierna buena, pensó que lo soltaron, pero luego Karthi se fue y lo llevó de vuelta. Tal vez pensó que estaba ganando algo de ventaja, pero tácticamente no entiendo el ataque..

Dos semanas en la carretera y sin ver una batalla cuesta arriba

De momento no se ha hecho ninguna valoración sobre las subidas, todos seguimos esperando esperar algo de los que tienen que recuperarse, como Caruso.

Milán hacia camiseta ciclamen y mañana tendrán chance

Con Pedersen retirándose hoy, el Milan tiene todas las ventajas para hacerse con el maillot ciclamen e incluso podría ganar mañana. En mi opinión llegamos mañana a la carrera, después de Sempione faltan 130 kilómetros para la meta. Realmente no creo que haya una escapada, también está Gaviria que quiere ganar, y creo que no serán tan fuertes en la subida inicial. Movistar se ha actualizado tras la victoria de Rubio y puede mantener la carrera cerrada con DSM y Jayco.

Los italianos del futuro: hoy hablamos de Giulio Pellizzari

Giulio Pellizzari se formó en un pequeño equipo de Jesi, Massimo Giunti era el entrenador, lo que lo inspiró a convertirse en profesional de inmediato sin pasar por la Sub 23. Es un buen ciclista e incluso dijo que le gustaría ganar el Tour de Francia. Necesita mejorar mucho en las bajadas, pero es muy rápido en las subidas, es un poco como los españoles y colombianos del pasado. Pasando de principiantes a profesionales, siga un poco lo que hizo Pozzato hace muchos años, o incluso @epoel más recientemente. Pero me parece que es un buen chico y que se quiere.

Episodios anteriores de «PHEASANTATA»