La escasez de aluminio provoca advertencias sobre los beneficios y colapso de las existencias

Fabricante alemán de coches deportivos y de lujo. Porsche Redujo sus estimaciones de ingresos y rentabilidad debido a una escasez inesperada de suministros de aleaciones de aluminio. Los problemas, combinados con las dificultades en el mercado chino y los retrasos en el desarrollo de software, que han frenado el lanzamiento de nuevos modelos, han provocado una revolución. Disminución del 7% en las entregas globales En la primera mitad del año (-33% en China). Circunstancias que nos hacen olvidar la exitosa salida a bolsa de septiembre de 2022. Hoy las acciones han bajado un 5% hasta los 68,94 euros (tras alcanzar el -6,5%), un valor muy por debajo de los máximos posteriores a la salida a bolsa de 120 euros alcanzados en mayo de 2023. La caída ha ha empeorado en los últimos tres meses (-24%) y supera el 37% desde hace un año. Porsche publicará mañana sus resultados semestrales.

casa Zuffenhausen Ahora espera unas ventas de entre 39.000 y 40.000 millones de euros debido a los daños causados ​​por las inundaciones en una planta de producción de aluminio no especificada. Anteriormente había estimado sus ventas entre 40.000 y 42.000 millones de dólares. El margen operativo oscilará entre el 14% y el 15% para este año, por debajo de la estimación anterior del 15% al ​​17%. La prestigiosa marca del Grupo Volkswagen anunció en un comunicado que la concesión en el suministro de aleaciones de aluminio repercutirá en la producción (al menos 10 mil unidades) de todos sus modelos, añadiendo que el grave problema no tendrá solución hasta 2024. y podría dar lugar al cierre de una serie o más vehículos.

Especialmente para la producción Lo que era Se utiliza una aleación específica de aluminio 100% electrolítico, obtenida mediante “un proceso de producción innovador desarrollado por un fabricante noruego”. El 9 de julio se firmó en Stuttgart un acuerdo entre los noruegos Norsk Hydro Y Porsche acelerará el uso de aluminio con bajas emisiones de CO2. Además de en la carrocería y el chasis, Porsche también utiliza aluminio en los sistemas de suspensión de algunos modelos.

Norsk Hydro no confirmó ayer que pudiera aumentar la producción ni si estaba recibiendo solicitudes de más productos de los clientes. Americano NovelisPorsche, que produce piezas de carrocería y es copropiedad de Porsche, anunció que su fábrica suiza había estado cerrada desde el 30 de junio debido a las tormentas y que había trabajado con los clientes para minimizar el impacto. El portavoz no confirmó si Novelis era el proveedor al que se refiere el comunicado de Porsche. Novelis está controlada por Hindalco Industries, que a su vez forma parte del conglomerado multinacional indio Aditya Birla Group. Otros productos de aluminio, Constelio, cotizada en Estados Unidos pero con sede en Francia, advirtió a principios de julio que las instalaciones en Suiza se habían visto afectadas por las inundaciones. El martes pasado, al anunciar los resultados, anunció que no sabía cuándo se reanudaría la producción en su fábrica de Valais. Las tres empresas cuentan con Porsche entre sus clientes.

La escasez de aluminio también ha afectado a las cadenas de suministro BMW Y grupo mercedes benz Pero ambos pudieron encontrar proveedores alternativos. Los portavoces de las dos empresas alemanas no proporcionaron más detalles.