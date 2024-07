Biden, su primer discurso tras su jubilación. Harris-Trump, las encuestas se calientan

presidente de estados unidos Joe Biden Hoy a las 8 p.m. hora de Washington, 2 a.m. hora de Italia, Hablará a la nación para explicar su decisión de retirarse de la carrera por la Casa Blanca. NBCnews citó a una fuente informada que dijo que este será un discurso de la Casa Blanca en horario de máxima audiencia. Biden confirmó en el programa X que «hablará a la nación sobre lo que nos espera y cómo terminaré el trabajo para el pueblo estadounidense». El presidente anunció su decisión el domingo publicando en noviembre el texto de un mensaje en el que expresaba su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris en el desafío contra Donald Trump en las elecciones estadounidenses de 2024. Las primeras encuestas parecen premiar la elección que los demócratas están a punto de oficializar en la convención de agosto..

«Gracias Chittle, pronto nombraré un nuevo Director del Servicio Secreto».

Biden dijo que estaba «agradecido» a la directora del Servicio Secreto, Kimberly Shettle, que dimitió tras la tormenta generada por la gestión de la seguridad durante el mitin en Pensilvania, durante el cual Donald Trump sobrevivió a un intento de asesinato. El Presidente de los Estados Unidos dijo: “Como líder, se necesita un honor, un coraje y una integridad increíbles para asumir la plena responsabilidad de una organización que tiene uno de los trabajos más difíciles en el servicio público”. «A medida que avanzamos, le deseo a Kim lo mejor y tengo la intención de nombrar un nuevo gerente pronto», anunció.

“Jill y yo estamos agradecidos a la directora Kim Sheitel por sus décadas de servicio al país”, dijo Biden, quien conocía a Sheitel como su equipo de seguridad privada cuando era vicepresidente. Trabajar con el Servicio Secreto Le agradecemos especialmente por aceptar guiarnos a través de nuestra administración y estamos agradecidos por su servicio a nuestra familia.

Y añadió: «La investigación independiente para determinar lo que pasó el 13 de julio está en curso y tengo mucho interés en evaluar sus conclusiones -y reiteró en referencia al atentado contra la vida de Trump- todos sabemos que lo que pasó ese día nunca podrá repetirse». «.

Acerca de Los republicanos siguen pidiendo la dimisión de Biden La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, habló en una entrevista con ABC. «Realmente creo que esto es ridículo. El presidente ha decidido no presentarse a la reelección. Eso es todo lo que ha decidido. Quiere continuar con su trabajo», afirmó.

El primer mitin de Harris

«He tratado con depredadores sexuales, estafadores y estafadores. Conozco a tipos como Donald Trump», dijo Kamala Harris en su primer mitin en Milwaukee, Wisconsin, desde la salida de Biden. El vicepresidente comenzó dedicando «Increíble presidente Joe Biden». «Servir como vicepresidente ha sido uno de los mayores honores de toda mi vida. Los logros de Joe a lo largo de su carrera, y especialmente en los últimos tres años, no tienen paralelo y van más allá de lo que otros presidentes han logrado durante dos mandatos durante su mandato». Harris dijo en su apoyo a esta carrera que «el camino hacia la Casa Blanca pasa por Wisconsin», añadió. Y para ganar en Wisconsin, contamos con ustedes aquí en Milwaukee. Todos ustedes nos ayudaron a ganar en 2020. Y en 2024 volveremos a ganar”, añadió.

“Sabía que teníamos suficiente apoyo de delegados para ganar la nominación demócrata. Prometo que pasaré las próximas semanas uniendo a nuestro partido para que estemos listos para ganar en noviembre. Nos faltan 105 días para las elecciones, tenemos mucho que hacer pero el trabajo duro no nos asusta. Ganaremos estas elecciones. Sí, ganaremos”, volvió a decir.

De ahí el ataque a Trump“Fui fiscal en California, y antes de eso fui fiscal en la sala del tribunal, traté con criminales de todo tipo: estafadores que abusaron de mujeres, estafadores que defraudaron a los consumidores y tramposos que violaron las reglas para su propio beneficio. «, añadió antes de repetir algunas de las convicciones que Trump le enfrentó en la campaña electoral: «Quítame cuando digo que conozco a gente como Donald Trump, y en esta campaña, prometo que compararé con orgullo mi historial con el suyo cada día de mi carrera.»

Las primeras encuestas de opinión tras la retirada de Biden ya son el efecto Harris

Las primeras encuestas después de que Biden se retirara de la carrera por la Casa Blanca pintan un panorama influenciado por el “factor Harris”. Según la encuesta publicada por Morning Consult, la ventaja de Trump ha disminuido significativamente, alcanzando el 47% frente al 45% del vicepresidente. En la última encuesta realizada por la misma empresa, entre el 15 y el 17 de julio, Trump aventajaba en cuatro puntos al presidente demócrata, un 46% frente a un 42%. Luego está la encuesta de Reuters-Ipsos, a nivel nacional y, por tanto, no del todo coherente con el sistema electoral, que incluso asigna un 44% a Harris y un 42% a Trump.

Esposo Harris: “Kamala unió al partido y reunirá al país”.

Douglas Emhoff, marido de Harris, afirmó: «Kamala Harris unió al partido y unirá al país. Ella ganará la nominación y ganará estas elecciones», destacando que la actual candidata demócrata a la Casa Blanca tiene «una visión de la futuro donde haya libertad» y no «el escenario infernal que creó Donald Trump». Un mundo donde “te dicen que no puedes leer este libro, que no puedes estudiar ciertas cosas, te dicen que no puedes votar, todo eso tiene que cambiar”.

“Ves el entusiasmo, el dinero recaudado, la reunión del partido – el marido de Harris continuó hablando con los periodistas y se refirió a la reacción a la nominación a la vicepresidencia – viste la gran base de apoyo que tuve en uno o dos días, porque Habla de una América donde todos tengamos nuestro lugar».

Líder demócrata del Congreso: “Nuestro apoyo a Harris”

Los dos líderes demócratas en el Congreso, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, anunciaron su apoyo al intento de Harris de llegar a la Casa Blanca.. “La gran mayoría de los senadores la apoyaron rápida y entusiastamente, y ahora que el proceso ha evolucionado, desde las bases hacia arriba, estamos aquí para ofrecer nuestro apoyo a la vicepresidenta”, dijo el líder de la mayoría del Senado.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, enfatizó que “el vicepresidente Harris ganó la nominación de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo”, y dijo que está “orgulloso de apoyar firmemente a Kamala Harris como la cuadragésima séptima presidenta de los Estados Unidos”.

“El presidente Biden ha tomado la generosa decisión de pasar el testigo del liderazgo al vicepresidente, quien está listo, dispuesto y capaz de guiarnos hacia el futuro”, agregó. “Kamala Harris y su nominación han aportado entusiasmo y energía al demócrata. Caucus, el partido”. Y la nación”.

El equipo de Harris ha comenzado a evaluar 5 posibles candidatos a vicepresidente

Mientras tanto, la campaña presidencial de Harris comenzó el proceso de selección de un candidato a vicepresidente, solicitando materiales para evaluar a cinco «potenciales compañeros de fórmula» diferentes. Según fuentes citadas por NBCnews, serán el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, el senador de Arizona, Mark Kelly, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

Pensilvania, Michigan, Arizona y Carolina del Norte se encuentran entre los estados clave que son críticos para el resultado de las elecciones del próximo noviembre.. También se están discutiendo otros dos nombres: el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y el excongresista de Luisiana, Cedric Richmond, quien fue copresidente de la campaña Biden-Harris. Pero no está claro si el proceso de “investigación”, el proceso de evaluación formal de los candidatos, ha comenzado tanto para ellos como para el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, cuyo nombre también se baraja persistentemente como posible candidato.

El ex fiscal general de la administración Obama, Eric Holder, está liderando la investigación de antecedentes de los distintos candidatos con su bufete de abogados, un proceso que normalmente lleva meses pero que ahora debe realizarse en unas semanas. Porque el objetivo es elegir un vicepresidente antes del inicio de la convención de Chicago el 19 de agosto. Si bien se cree que la nominación de Harris -que ya cuenta con el apoyo de una mayoría de delegados- podría formalizarse mediante una votación virtual en la primera semana de agosto.