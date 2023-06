La elegante camisa blanca es de Charlotte Casiraghi y su hermano Andrea

Algunos de los patrones de estilo parecen ser los lazos de sangre, la herencia genética y la moda de alimentarse con los primeros biberones. En la velada de bienvenida de los autores del Primer Festival del Libro Joséphine Baker, el prof. Camisa blanca, Charlotte Casiraghi y Andrea Casiraghi Era el símbolo más limpio y libre del clasicismo sobrio, el sello sutil de la elegancia familiar que con tanto esmero se había cultivado a lo largo del siglo XX. El hijo mayor de Carolina de Mónaco y Stefano Casiraghi (a quien se parece cada vez más de manera impresionante) es más serio, el botón de la parte de arriba del cuello dejado abierto bajo la delgada chaqueta negra, la barba cuidada. La aparición con su hermana menor es rara en la era contemporánea: andrea casiraghi Suele estar acompañado por su esposa, Tatiana Santo Domingo, la contrapartida festiva con acentos bohemios del minimal chic que ama Grimaldis.

Pero hay momentos de la familia original, entre hermano y hermana, con intenciones comunes. Y aunque no hubo acuerdo previo, el maillot blanco es la bandera oficial de Grimaldi Casiraghi. Comenzando con el on-the-go de Pierre Casiraghi, pasando por el atuendo de Andrea, hasta llegar al chic chill. Carlota Casiraghi hoy, que eligió una versión de manga corta de lo más clásico, cuidadosamente suave, escotada, para el cierre de primavera. Antes de recurrir con cautela a las playeras oversize, el bagaje veraniego imprescindible de Charlotte Casiraghi (y Dimitri Rassam). Un velo de pintalabios color cereza en los labios y el cabello ingeniosamente peinado (no) peinado, no es solo la inspiración de una madre, sino también un auténtico compromiso con los principios básicos del estilo. Andrea y Charlotte Casiraghi juntas.