La directiva de choque de la Unión Europea que socava el mercado inmobiliario

Después de que se descontinúen los automóviles de gasolina y diésel para 2035, Comisión Europea Más largo «verde» estrecho, brutal e incluso en Propiedades. Quienes desperdician mucha energía ya no pueden ser vendidos ni alquilados por los propietarios. Una medida impactante, que forma parte del contexto de la lucha contra el cambio climático, pero que corre el riesgo de sufrir graves impactos mercados inmobiliarios de todos los estados miembros. Proveer Un comité Aún no revelado. El borrador de la directiva se publicará el 14 de diciembre, pero Il Messaggero ha podido leer el borrador. El punto de acceso declarado por la comisión es que para 2050, todos los edificios deberían tener «cero emisiones».

Plan de recuperación, 123 mil millones de dotes máximas: punto de inflexión ecológico y digital

Cada país deberá definir los estándares mínimos de rendimiento energético que deben tener los edificios. Estos estándares mínimos deberían comenzar a implementarse a más tardar en 2027. Luego, para el 2035, todos los inmuebles del país deberán cumplir con los nuevos estándares. Pero, ¿qué pasará con las propiedades a las que no llegarán? Nuevos estándares de eficiencia energética? La directiva requiere que los estados introduzcan reglas para prohibir la venta y el alquiler de propiedades que no hayan alcanzado la eficiencia energética mínima requerida a partir de 2027 (para los apartamentos, los estándares comenzarán en 2030). Este mínimo será, como explica la directiva, clase energética E a partir de 2027, clase energética D, a partir de 2030 y finalmente, Clase energética C a partir del 1 de enero de 2033. La complejidad de lograr un «rendimiento» energético se hace evidente. Simplemente desplácese por los avisos de venta de bienes raíces en cualquier ciudad italiana, la mayoría de los anuncios muestran la clase energética G, que es la más baja. También es cierto que en Italia hay muchas obras en construcción en el contexto de la eficiencia energética gracias al Superbonus del 110%. Pero también es cierto que el ministro de Economía Daniele Franco II, durante la audiencia sobre la maniobra presupuestaria, señaló que, según «datos de Enea para 9,6 mil millones de negocios, los costos ascienden a 10,5 mil millones, y somos el 0,5% de los italianos activos inmobiliarios «. En definitiva, la rehabilitación de activos para energía tiene costos muy altos, y en los próximos años el costo será asumido por el Estado solo parcialmente a través de bonificaciones, que gradualmente irán disminuyendo hasta el 65%. La prohibición de ventas mencionada en el proyecto de Directiva europea de eficiencia energética en los edificios no es absoluta. Existe una forma de vender o alquilar su propiedad: hay que comprometerse a alcanzar la clase energética a la que se refiere la directiva dentro de los tres años siguientes a la firma del contrato de venta o arrendamiento.

Superbonus 110% extendido hasta 2023 y acuerdo para abolir el tope de Isee سقف

reacciones

El comentario de Confedilizia fue duro. “La obligatoriedad de la rehabilitación energética”, saben fuentes de la asociación, “además de inaceptable y costosa, va acompañada de otras absurdas disposiciones reglamentarias. Los edificios que carezcan de los requisitos mínimos exigidos por la directiva serán expulsados ​​del mercado de alquiler y venta. En el primer caso ”afirma Confedilizia,“ también habrá claras repercusiones sociales. El número de inmuebles ofertados en el mercado de alquiler se reducirá drásticamente y los alquileres crecerán exponencialmente a costa de los propietarios de modificar las propiedades ”. a Confedilizia, “también afectará el mercado de ventas, ya que todas las propiedades que no cumplan con las condiciones estarán sujetas a una devaluación significativa”. En resumen, no está claro por el momento si la Comisión Europea, al promulgar esta directiva, Ser capaz de “descarbonizar” los edificios de Europa, pero ciertamente de esta forma La asociación afirma que “reducirá el mercado inmobiliario y los propietarios a cenizas”.