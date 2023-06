La depreciación es indescifrable en mi DNI.5. Luca, un italiano que vive en Irlanda, no puede decir cuántos kWh «borrachos» tiene su Volkswagen. fi electrico respuestas, le recordamos que las preguntas deben ser enviadas al correo electrónico [email protected]





Consumo indestructible: crees que puedes llegar a cualquier parte, en lugar de…

«calleSoy su incansable «lector» (¿seguidor?). Y un feliz dueño de un VW ID.5 profesional (batería 77 kWhautonomía declarada Poco más de 500 kilómetros), a fines de octubre de 2022. Vivo en Dublín. Cuando lo cogí me intrigó el hecho de que, siendo una Irlanda pequeña al fin y al cabo, con 500 km de autonomía, podía ir a cualquier sitio y volver. en una sola carga. Y si es necesario, todavía puedo recargar casi por completo la batería. 35 minutos a 135 kW. Desafortunadamente, el distribuidor no hizo absolutamente nada para explicarme que esto no era del todo cierto y, de hecho, reforzó, por omisión, estas creencias mías. Incluso después de 2 semanas, el automóvil también ha estado en servicio durante más de un mes debido a Célula defectuosa en la batería. Todavía no tienen las herramientas de diagnóstico y la capacitación para descubrir el problema y solucionarlo. Ellos me dan térmica tiguan como alternativa, que descarté con vehemencia, tras saborear, aunque brevemente, el placer de la conducción eléctrica«.

El rango fluctúa mucho

«En los siguientes meses aprendí muchas cosas (y últimamente aún más gracias a ti): independencia En primer lugar, lo he visto. fluctuó enormemente. El comerciante afirmó que era para el frío de los meses de invierno. mas que 370-400 kilómetros Era imposible obtenerlo, aunque manejando de una manera muy humilde, entre 90 y 110 km/h, siempre me mantuve constante 19-21 kWh / 100 km. En ese momento estaba usando el modo DrNo entendí muy bien cuál era el propósito. B. Luego aprendí que cuando hace frío se rellenan No soy muy rápido. Esta carga sigue una curva no lineal y el coche eléctrico no funciona como un termopar. he aprendido a apreciar modo de conducción B, utilizar un solo pedal, dosificarlo para frenar y recargar la batería, para así aumentar la autonomía. Ahora realmente no entiendo qué es el modo de manejo Dr Algunos volkswagen eléctricos, si pudieras iluminarme también sobre esto, ¡te lo agradecería!«.

Me calmé e ignoré a la adivina, pero luego…

«Rápidamente aprendí a ignorar la cantidad de dioses del automóvil. Cuanto queda (Tu dilo ¡adivino!), dependiendo del estilo de conducción y de factores externos que no siempre se pueden controlar. Mi criterio se convirtió inmediatamente en cuántas millas podía hacer por batería, y espero que en teoría como 5, Pero en realidad durante el invierno Alrededor de 4, a veces 4,5. Por fin ha llegado el verano y empiezo a ver cambios cada vez más acordes a lo que esperaba. así que al decir 5 km, a veces más % punto de batería. El consumo en kWh/100km se convirtió en mi punto de referencia, a medida que subía la temperatura, lo veía bajar De 15 a 14 a 13. La apoteosis fue de Journey Galway (206 km) lo cual hice usando «solo» 43% de la batería. Vi consumos (en carretera, entre 90 y 110 km/h) de aprox. 13 kWh / 100 km con 20-22°C. sueño. En los días siguientes, excursiones a los acantilados de Moher, muy bajo consumo de combustible en medio de vicisitudes urbanas fuera de las ciudades y hermosos paisajes, pernoctando en 11 kWh / 100 km«.

… el consumo volvió a 15,1 / kWh / 100 km en ciudad

«Todo esto hasta la vuelta de Galway. Las temperaturas siguen siendo de 22 grados centígrados y con los excelentes resultados del primer partido solo recargué al 80%. Pensando en llegar con todavía 37% de la batería. Pero de inmediato e irracionalmente 206 kilometros A cambio veo el consumo en 17 kWh / 100 km, ir a 90-110 km/h (y esta vez mucho más unos 90…), luego se redujo a unos 16. Lo único es que antes de recargarlo en la pata de atrás tiré un poco de él, tirado enAceleración extremaque mostró claramente un mayor consumo. He visto un comportamiento muy extraño desde entonces. dejo el coche con 72% De la batería, lo enciendo y se nota 71%entonces 2 kilómetros y baja en un 70%. Luego, después de unos pocos kilómetros, llega al 66% y se queda allí cubriendo otros 9 kilómetros por 1 punto porcentual, luego sube. sesenta y cinco% y luego 3 kilómetros cae a 64% Y entonces. Hasta ahora estaba viendo constantemente 5-6 kilómetros Por punto porcentual de batería, pensé que era genial, pero ahora tengo mis sospechas nuevamente de que algo anda mal. He estado viajando desde mi última carga 70 kilometros Burning 16%, con conducción urbana, consumo reportado 15,1 kWh / 100 km de estadísticas de vehículos«.

Consumo Indescifrable: ¿Qué me sugieres que haga? ¿Lo tomas como ayuda?

«Haz las matematicas: Batería de 77 kWh / 15,1 kWh / 10 = 509 kmEntonces 5,09 kilometros Por punto % de la batería. Al terminar de cargar la batería estaba al 80%, ahora está al 64%. 80-64 = 16, 16 * 5,09 = 81,44 kilometros Esperaba, en base a los datos reportados por el auto, viajar un poco más 81 km en un 16% De la batería, pero viajé en absoluto sesenta y cinco. que en cambio indicará el consumo 18,91 kWh/100 km, Totalmente injustificado en zona urbana y mi estilo de conducción es muy cauteloso. Entonces la pregunta es, ¿son normales estos comportamientos? Tengo que resignarme a que no sólo la autonomía restante calculada es de adivino, sino que también los kWh/100km se calculan tirando los dados y ¿No es fiable en absoluto? ¿Aconsejarías llevarla al servicio? El programa está actualizado. 3.2y creé un archivo actualización de OTA. ¡Estoy locamente enamorado del automóvil, y espero finalmente poder disipar estas dudas inquietantes incluso con su opinión ilustrada!«. lucas viola

Respuesta. Una verificación de la batería puede ser útil para averiguar qué degradación celular. Pero ella ciertamente no puede escapar de mí dudas sobre el consumo, Que de hecho difieren en formas que no son fáciles de descifrar. Tal vez una visita al concesionario pueda ayudarlo a comprender si todo está bien, incluso después de Las actualizaciones remotas se repiten.

Una encuesta completa de la información correcta de nuevo: En Nuevo video Paolo Mariano respondió a Corrado Formigli