Cinthia y Luca se conocieron en Venezuela y ahora viven en Malgrate. Quería presentarse a su marido en Lucía, de Papa Pedro

De Perú a Venezuela, a la ciudad de Promici Spozzi, para coronar su sueño de amor. Y optó por presentarse a su marido en el barco… la típica Lucía.

De Venezuela al lago para casarse… en Lucía

cinthia pacheco40 años, mi luca bastianelli, de 51 años, vive en Malgrate desde 2019 pero su historia viene de lejos. Originaria de Sudamérica, se mudó con su familia de Perú a Venezuela y trabajaba como nutricionista cuando «ella» lo conoció. Pero aún no sabía que el amor la llevaría al otro lado del mundo.

“Luca estuvo en Venezuela por motivos de trabajo (es informático, ed.) -nos explica Cynthia- me pidió algunos consejos sobre exactamente qué lugares visitar en el país a través de un sitio web, a lo que respondí porque los viajeros se ayudan entre sí y es por eso que nos hicimos amigos. Hablamos y nos vimos durante tres años, y luego floreció el amor. De hecho, hemos estado juntos durante unos 8 años».

Después de algunos años de relación a larga distancia, Cynthia finalmente se mudó a Italia en 2019 y así pudo comenzar su nueva vida con Luca. “Afortunadamente, me mudé antes del covid”, admitió emocionada. Cinthia entonces empezó a trabajar como Oss, pero en su tiempo libre montaba en bicicleta y se aventuraba desde Malgrate a lugares inspirados en Manzoni. Entre estos se encuentra Pescarenico, donde se encuentra la Asociación Abil, que se ocupa de la recuperación y valorización de las embarcaciones de madera típicas de Larian.

“Ya he visto a Lucy en fiestas y festivales, pero cuando pasaba siempre me fascinaban – nos dice – las amo porque representan la tradición, siempre quise escalarlas”. ¿Qué mejor ocasión entonces que el día de la boda?

“Un día decidí venir a preguntar si podían contratarlos, así conocí a Abel y el trabajo que hace. Me dijeron que estaban disponibles para el transporte durante las bodas: para mí fue un sueño hecho realidad”.

Pero eso no es todo, porque además de Cynthia el viernes pasado, también estuvo Abi Lucia. pedro Viene especialmente de Venezuela. “Es su primera vez en Italia, así que quería que estuviera conmigo en el barco para que viviera la experiencia -concluye la novia-, no conocía la historia de los novios, pero yo se la explicaría”.

Mis mejores deseos para Cynthia y Luca, ella estaba vestida con un vestido blanco por su padre Pedro y él la estaba esperando con ojos brillantes en el pequeño puerto de Malgrat.

Tania Gandola