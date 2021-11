La cuarta ola de Covid en Europa y Estados Unidos, ¿por qué siguen aumentando las infecciones? – Corriere.it

de Laura Copeni

Los gobiernos europeos están endureciendo las reglas para quienes no vacunan. En África y Asia, este ideal se ha contenido aún más, aunque la proporción de personas inmunizadas ha disminuido.

círculo vicioso

La propia Organización Mundial de la Salud ha advertido que Europa ha vuelto al epicentro de la epidemia (particularmente los países del este) y que 500.000 personas pueden morir a causa de Covid en los próximos meses. En la primera semana de noviembre, en comparación con la última de octubre, hubo en Europa Las muertes aumentaron en un 10% y las nuevas infecciones aumentaron en un 7%.. ¿que pasa? Las variables son muchas: en el hemisferio norte las temperaturas bajan, y sabemos que con el frío aumenta la circulación del virus. Se pasa más tiempo en interiores y se ha demostrado que sin un intercambio de aire adecuado, el riesgo de infección aumenta si hay muchas personas en la habitación. Luego está el tema de los no vacunados. Austria ha introducido un bloqueo selectivo, solo para los mayores de 12 años que no han recibido la vacuna.. El canciller austriaco Alexander Schallenberg dijo que mi objetivo era persuadir a los no vacunados para que se vacunen, no prevenirlos. A la larga, la única forma de salir del círculo vicioso en el que nos encontramos es mediante la vacunación. Otros países europeos están considerando posibles restricciones, en Italia nos mantenemos firmes (y presumiblemente todavía durante mucho tiempo) Es un carril verde. Sin embargo, esto no excluye la libertad de movimiento de los no vacunados, siempre que se unten cada 48 horas (rápidamente) o 72 horas (molecularmente). Además, sobre la cuestión de la certificación con búfer rápido. Se han levantado sospechas El gobierno anunció que A la luz de la Navidad se pueden revisar las reglas..