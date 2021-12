«La casa di carta», un thriller exitoso a pesar de la exageración – Corriere.it

de Aldo Grasso

La ficción española juega con constantes cambios de normas: se alaba a los criminales y las máscaras de Dal se convierten en un símbolo del populismo de izquierda en todo el mundo.

Uno de los héroes de The House of Paper dice que si naces del lado equivocado, mueres del lado equivocado. Como en cualquier gran película de suspenso, no solo hay un plan perfecto, sino también un destino para estropear las cartas. No te eches a perder, no te preocupes. Incluso si la visión actual de la transmisión echó a perder todas las bases de las reseñas (solo generó esa atrocidad lingüística llamada prohibiciones de prensa que tanto gustan a las oficinas de prensa). Solo diré, de La casa di carta, que hay un final exitoso capaz de resolver algunas de las inconsistencias de la larga historia y rescatar, irónicamente, mucho de lo que cae a la basura. El final ya se ha visto en algunas películas, y también, entre las series, aparece a menudo Inside Man de Spike Lee (incluso hay una banda de ladrones que toman como rehenes a empleados y clientes). pero no hay problema.