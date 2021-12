Golf: Dennis Menekini es un campeón que ha dejado su huella en los greens de Venezuela.

Caracas – A principios de los 90, un niño acompañó a su padre a los campos de golf de un popular club de la ciudad de Parquisimeto. Nació una historia de amor entre árboles, arena y agua. La historia de amor que les voy a contar es el amor entre el tenis italo-venezolano Menekini y el golf.

El campeón, nacido en Parquisimeto el 5 de enero de 1986, ganó recientemente por segunda vez en su carrera el prestigioso Campeonato de Aberdeo en el green en la capital venezolana, el Iskragua Country Club. Lo contactamos por teléfono para conocer su historia.

“Mi interés por los deportes empezó cuando tenía 4-5 años. Un día mi papá me llevó al Club de Golf Parquisimeto y se enamoró de este fascinante deporte.

El campeón de ascendencia bresciana, padre de Ponteviko, comenzó a practicar este deporte como uno de los referentes del golf en Venezuela. Tanto es así que su nombre siempre ha destacado entre los protagonistas en escena. Este 2021 levantó a los cielos el trofeo de Aberdeo Grey.

“Me gustaría agradecer a todos los que organizaron este torneo, especialmente después del brote. La belleza es la presencia del público y la calidad del enemigo en verde ”, explica Menekini.

Nacido en Lombard en 2021, enriqueció el tablón de anuncios del golfista con ocho apariciones: tres primeros, tres segundos, octavo y 33 ° lugar en la competencia internacional celebrada en Puerto Vallarta, México. Victorias en Aberdeo de Barquisimeto, Pro Am de Valle Arripa Golf Club y Aberto Champ.

Menekini también habla de eso en 2019 cuando ganó por primera vez la muestra de Aberto. “El éxito de esa edición fue inesperado, me estoy recuperando de la hepatitis, que me llevó unos dos meses, y en esa ocasión tuve un comienzo excepcional, que recuerdo que me permitió llevarme el trofeo a casa.

Para el 2022, Dennis Menekini ya tiene una competencia en su cuaderno: se llevará a cabo en Maracaibo a fines de enero.

(Por la redacción de Fiorente de Simone / Caracas)