¿La carne de laboratorio es buena para la salud? ¿Contiene hormonas? – Corriere.it

allá carne cultivada ¿Es una alternativa sostenible a la agricultura intensiva? ¿Será bueno para el planeta, pero malo para la salud? ¿Es «artificial»? ¿Contiene hormonas?

Analogía de la carne en el laboratorio (crecido en el laboratorio empezando desde células musculares animales Y su decisión, tarde o temprano, llegará a la mesa de los consumidores) está en pleno apogeo después de que el gobierno italiano presentara el proyecto de ley que prohíbe la producción, comercialización e importación de los llamados alimentos “artificiales”. La última afirmación al respecto es que paolo de castroexministro de políticas agrícolas y eurodiputado por el Partido Demócrata, referente en Bruselas para las empresas agroalimentarias italianas, que dijo a Corriere: «No veo cómo se puede delegar, dada la actual prohibición de la UE sobre comer carne con hormonas».

Pero la carne cultivada en laboratorio contiene hormonas? Pedimos a tres científicos, que intervienen en el debate a nivel técnico, que respondieran a las preguntas que se hacen los futuros consumidores, sobre todo en relación con salud.

La carne cultivada en células se obtiene cosechando Células madre musculares vivaspara crecer en biorreactor que reproduce las condiciones del cuerpo del animal. Para que las células se multipliquen exponencialmente (hablamos de unas pocas semanas de “cultivo” frente a un año y medio de cultivo bovino) se sumergen en “medio de cultivo«con una mezcla de nutrientes que en realidad son»factores de crecimiento».

«no son hormonas – explica carlo alberto redi– Académico del Lincei y Presidente del Comité de Ética de la Fundación Umberto Veronesi. Hay un porcentaje infinitesimal de insulina, pero el resto es agua, azúcares y sales, que son elementos que el cuerpo utiliza de forma natural”.

Y agrega: “En estos caldos de cultivo hay factores de crecimiento, que son moléculas y péptidos Stefano Erzgovici, especialista en nutrición. Todos son factores naturales, de lo contrario la célula no los reconocería. La cuestión es: el hecho de que se utilicen estos caldos enriquecidos puede dejar un exceso de factores de crecimiento en la carne y crear así Producto cancerígeno? La respuesta probablemente sea no, pero los datos científicos con observaciones a largo plazo aún son escasos. Entonces la solución no es prohibir, sino continuar investigando y controlando la carne cultivada”.

Se esperan pruebas y, a partir de los datos disponibles, no se han identificado hormonas específicas o problemas de salud: las empresas que producen la carne en el laboratorio ya tienen licencia para operar por parte de las agencias reguladoras europeas. Para la fase de comercialización, sin embargo, todavía hay que solicitar y comprobar las licencias: de ellas se ocupa la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que analizará los expedientes presentados por las empresas sobre aspectos muy profundos. “Son datos más completos de los que se pueden publicar en revistas científicas, tiene información que nadie en la comunidad científica puede sacar, son miles y miles de páginas. Sobre la base de estas observaciones, podemos sacar conclusiones contrarias”, dice. roberto daviesdirector del Laboratorio de Biotecnología Microbiana IBBR-CNR en Nápoles, añade: “Hay Sesgo lingüístico en primer lugar: no tiene nada artificial. Siempre existe el mito de la «vuelta a la naturaleza», pero la naturaleza no creó la agricultura intensiva: no somos cazadores que salimos a la sabana a competir con los animales salvajes en un entorno natural.

“El lenguaje creó ansiedades a partir de la dicotomía ‘artificial/artificial’ —se hace eco de Redi— pero Esta carne es molecularmente idéntica. al que se obtiene matando a un animal, se convierte casi en un «must see» porque la producción de carne roja ya no es sostenible. Las células que crecen in vitro no son menos «normales» que las que crecen y se reproducen in vivo en los propios animales. Lo que cambia es sólo el contexto en el que se criaron, el laboratorio.

Netas preocupaciones comprensibles de los trabajadores del sector y de toda la cadena que produce carne de animales, iVentajas Eso se derivaría de la promoción de muchas carnes «alternativas»: Ética, ambiental y de salud.

La primera respuesta a Cuestión moral: posibilidad concreta El sufrimiento animal se reduce casi por completo Hoy es causado por la ganadería intensiva, el sufrimiento que se deriva no sólo de la matanza de los propios animales, sino también de las condiciones de vida a las que fueron forzados.

Entonces allí beneficios ambientalesLas investigaciones preliminares han concluido que la carne cultivada en células puede utilizar un 7-45 % menos de energía, un 99 % menos de suelo, un 82-96 % menos de agua y emitir entre un 78-96 % menos de emisiones, según el producto animal.

Finalmente, la ganadería intensiva también crea gigantismo. problema de salud: “El hacinamiento excesivo de animales conlleva un riesgo de enfermedades zoonóticas y, por lo tanto, de transmisión de animales a humanos Enfermedades infecciosas; Además, El uso masivo de medicamentos, necesarios en esos entornos, aumenta el riesgo Resistencia antibiótica Un problema actual y realmente grave para la salud humana”, afirmó Erzegovici.

En la actualidad, se estima que más de 70% de todos los antibióticos utilizados en el planeta Utilizado en la cría de animales. Italia ocupa el tercer lugar en el mundo. Además, incluso los desechos producidos por la agricultura intensiva están contaminados con antibióticos y bacterias resistentes, por lo que es riesgoso reutilizarlos como fertilizante para la agricultura.

“Es carne que no podemos hacer sin considerar las consideraciones del planeta (bosques, agua, resistencia a los antibióticos) y no tenemos indicios de ningún peligro o daño específico. Entonces hay ganancias netas desde el punto de vista del medio ambiente y la salud de la alimentación humana”, dice Carlo Alberto Redi.

ha sido estudiado ¿Cuáles son los efectos de una dieta basada en carne cultivada? ¿En comparación con los que estamos acostumbrados a comer? ¿Cuáles son las diferencias? “Con este tipo de carne, tenemos otra posibilidad: podemos hacerlo fácilmente”, explica Davies. Regular la cantidad de grasas nocivas o Definición de otros estándares para atender emergencias alimentarias y sanitarias específicas. Por lo demás, las consideraciones son las mismas que para consumo de carne roja. Las agencias de seguridad alimentaria dicen que no debe consumir demasiado. ¿Los límites de riesgo serán los mismos? Yo diría que sí.»

“La carne cultivada sería buena para el planeta y para los animales, sin embargo No es que sea una opción de comida saludable.: Comer dos hamburguesas al día de carne cultivada en detrimento de cereales integrales, legumbres y verduras nos enfermará tanto como la carne cultivada. (Bajo la lente sobre todo, mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer, Ed.)Porque en cualquier caso es un alimento carente de fibra y antioxidantes, como todos los productos de origen animal», especifica Erzegovesi. ¿Entonces que tenemos? “La solución a los problemas de salud de la humanidad y del planeta en mi opinión no es la carne de cultivo, pero esto es lo que lleva diciendo la Comisión EAT-Lancet desde 2019: el consumo de vegetales (frutas, verduras, frutos secos y legumbres) debe duplicarse mientras que los alimentos como la carne roja y el azúcar deben reducirse en más de un 50%», concluye Erzgovici.