Algo está pasando en el estudio…

Nuevos episodios grabados hoy hombres y mujeresprograma de citas exitoso Canal 5 llevada a cabo por maria devilipi.

Aquí están los avances del topo en el estudio. Comencemos con la parte sobre en el trono:

Alberto Y Tiziana Salieron juntos del programa.

Los primeros 40 minutos de grabación se asignan a armando encarnado. tres sesiones en el centro de estudios, maria devilipi Y Gianni Spetti por un lado y Armando Antes. Al caballero le ofende que digan que es el protegido del locutor, por lo que le gustaría salir del programa. encarnado el la saca aurora tropea Porque ella insinuó que él audicionó para Hermano mayor. Marie Él dice «¡Si supieras lo mucho que dijeron de mí! Tienes que dejar pasar las cosas porque si estás en la televisión es normal que la gente hable.Intercambio de puntos de vista muy intenso con AuroraY Armando Aunque quiere irse Felipe Trate de mantenerlo. Él dice «Solo me quedaré si estás Marie Haz una llamada telefónica y pregunta si es verdad que audicioné para Gf.«. Marie Él dice que no hay necesidad de que ella le crea y agrega que debido a la insistencia del caballero.Voy a hacer la llamada, pero no ahora«. Armando Él dice «Me iré, cuando tengas la respuesta y luego volveré al estudio.«. Gianni Spetti respuestas»No puedes hacer tal chantaje. MarieSi ella te dice, ella te creea cualquier encarnado Se sentó como un perro derrotado y nunca volvió a hablar durante el resto del episodio.