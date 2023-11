La batalla de la Franja de Gaza y la mediación imposible: lo que pasó hoy entre Israel y Hamás

En el día 34 de la guerra entre Israel y Hamás, las fuerzas de las FDI lograron avances sobre el terreno, enfrentándose a terroristas en intensos combates alrededor de puestos avanzados y posiciones fortificadas. Comandante de formaciones terroristas antitanques palestinas. Ibrahim Abu MughaseebMurió en un ataque aéreo y el número de muertos entre los israelíes aumentó: el número de víctimas ahora alcanza Cayeron 32 soldados En batalla. En el plano diplomático, las negociaciones no se detuvieron para llegar a un acuerdo sobre la liberación del detenido Rehenes Parece que Estados Unidos pudo mediar brevemente Paradas humanitarias.

Avance israelí: ataque a la fortaleza y al centro de mando

Después de diez horas de combates, los soldados de las FDI ocuparon A fortaleza El movimiento Hamás conocido como Precinto 17, norte de la Franja de Gaza. El ataque fue liderado por infantería. Brigada NahalQue se enfrentaron con terroristas en el tejado y en la red. túnel Fue excavado bajo el sitio fortificado. En la zona, las fuerzas del ejército israelí dijeron que encontraron entradas a varios túneles, incluido uno cerca de A. buscar refugioque Depósito De armas.

Por la tarde, el portavoz militar de las FDI informó que los soldados atacaron el lugar. Sede perteneciente al movimiento Hamas en la ciudad de Gaza, cerca del hospital Cicatrizaciónmatando al menos a uno 50 terroristas. El ataque contó con el apoyo de fuerzas aéreas y fuerzas especiales. Fuentes militares identificaron el lugar como: corazón Actividades operativas y de inteligencia. afiliado a la Organización Palestina, donde se planearon los ataques del 7 de octubre.

Además, el ejército israelí ha localizado una planta de producción Drones Y un alijo de armas terroristas dentro de un edificio residencialconstruido cerca escuela Barrio Sheikh Radwan. El ejército israelí informó que se había identificado la ubicación de la infraestructura de Hamás. Al lado del dormitorio del niño «.

La cuestión de los rehenes y las paradas humanitarias: una mediación difícil

Los líderes de la Agencia Central de Inteligencia Nacido en Mossad Fueron a Doha para discutir con las autoridades El Estado de Qatar Posible acuerdo de liberación Rehenes Para uno tregua. Según fuentes informadas, “ Las conversaciones avanzan bien hacia uncomprender Al mismo tiempo llegó una delegación de Hamás, encabezada por el jefe político del movimiento. Ismail Haniyeh Y el ex líder del Buró Político, Khaled Meshaal, llegó a Egipto para celebrar una cumbre con las autoridades en El Cairo sobre el mismo tema.

El presidente israelí, Isaac Herzog, dijo que no creía esto. Intención genuina En cuanto a los terroristas sobre la liberación de rehenes, mientras que el presidente estadounidense, Joe Biden, confirmó que en este momento “ No hay posibilidad de un alto el fuego Esta es la línea que también mantiene el Primer Ministro NetanyahuSe mantiene firme en su rechazo a cualquier propuesta para detener los combates que no esté precedida por la liberación de todos los prisioneros en la Franja.