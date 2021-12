La apelación llega a la Corte Suprema

Se trata de la Corte Suprema de Estados Unidos. Un grupo de mujeres abogan contra la prohibición de tomar el sol en topless en la playa de Ocean City, Maryland. En apelación, las mujeres argumentaron que la ordenanza aprobada por el pueblo en 2017 era inconstitucional porque era discriminatoria y prohíbe a las mujeres ducharse como lo permiten los hombres, es decir, en topless.

el El Tribunal Federal de Apelaciones de Richmond en agosto pasado acordó por unanimidad con las autoridades de la ciudad., alegando que, al igual que con muchos otros resorts de playa en los Estados Unidos donde tener topless en la playa es un tabú, restringieron a las mujeres, no a los hombres, para proteger la sensibilidad pública. Hasta ahora Don Dale Maryland Decidí acudir a la Corte Suprema para solicitar que se acepte su recurso, enfatizando si la «protección de las sensibilidades morales tradicionales» es tan importante que también puede imponer Comportamiento discriminatorio hacia las mujeres.

ahora El tribunal podrá responder antes del 7 de enero.. Esta no es la primera vez que la Corte Suprema ha sido cuestionada por grupos de mujeres que luchan contra órdenes contra el topless: en 2020, el tribunal no aceptó la apelación de tres mujeres que fueron multadas en New Hampshire por aparecer en topless, y siempre usaron el argumento del no La constitucionalidad de las prohibiciones dirigidas únicamente a las mujeres.