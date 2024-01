La actividad física es buena para el cerebro: aquí se explica cómo mejorar su salud

No sólo músculos, resistencia y respiración: La importancia del ejercicio físico va más allá de la salud física y toca también aspectos importantes de la salud cerebral De la memoria a la capacidad de concentración. Así lo confirma un estudio en el que un equipo de Investigadores del Centro para la Salud Cerebral del Instituto de Neurociencia del Pacífico (EE.UU.), que informa un vínculo notable entre el ejercicio regular y una mejor salud cerebral…

«Nuestro trabajo respalda estudios anteriores que han demostrado que la actividad física es buena para el cerebro. El ejercicio no sólo reduce el riesgo de demencia, sino que también ayuda a mantener estable el tamaño del cerebro», explica el autor principal del estudio. Ciro A. Espero . «Esto es crucial a medida que envejecemos».

La buena noticia es que la fuerza de voluntad es más importante que el esfuerzo: según investigadores Incluso niveles moderados de actividad física, como dar menos de 4000 pasos por día, pueden tener un impacto positivo en la salud del cerebro.. En resumen, no es necesario alcanzar los infames 10.000 pasos para obtener beneficios, incluido un escudo contra el riesgo de demencia. «Este estudio destaca el impacto significativo del ejercicio en la salud del cerebro. Junto con otras investigaciones que examinan los efectos de la dieta, la reducción del estrés y el mantenimiento de las conexiones sociales, proporciona evidencia concreta de los beneficios que tiene el ejercicio no farmacológico para reducir significativamente el riesgo de Alzheimer. enfermedad.” enfermedad”, admite George Perry, editor en jefe del Journal of Alzheimer's Disease.