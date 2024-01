“En la cara de Henry” – Libero Quotidiano

Inter Verona Fue un partido realmente impresionante. Llena de idas y vueltas y, sobre todo, polémica. Los nerazzurri se proclamaron campeones de invierno tras una muy difícil victoria por 2-1 en San Siro. Primero el gol de Lautaro, luego el empate de Henry nada más entrar al campo, luego la nueva ventaja del Inter con Fratesi (con una falta relacionada de Bastoni que el árbitro ignoró) y finalmente el penalti concedido al Verona, que falló. Enrique.

De hecho, la polémica estalló en las redes sociales por la intervención. Fratesi ¿Quién habría saltado al punto de penalti para poner en dificultades a Henry en el punto de saque? Pero hay otra polémica que crece cada hora y tiene que ver con la celebración desordenada de Demarco y Acerbe delante de Henry cuando falló el tiro penal. Demarco quiso aclarar su postura sobre lo sucedido en las redes sociales:me alegré? Sí, estaba muy feliz. Sin insultar a nadie, sin hacer gestos groseros, se alegró mucho por la victoria, por el «miedo» y el peligro -como lo definió Demarco- que se había evitado. «Es un deporte y por eso también es bueno».

El propio Di Marco luego agregó: «Desafortunadamente, él también es cruel y cruel con los del otro lado. Y lamento si toda esta alegría dentro de mí explotó instintivamente frente a Henry, que acababa de terminar». Falló el penal Y me regocijé delante de él. En el fondo, estoy siendo honesto. Algunos dirán que eso no es lindo, y tal vez tengan razón, pero no quería ofender a nadie, tanto que al pitido final, incluso antes de celebrar con mis compañeros, fui a abrazarlo. Lo mismo hice en el vestuario después del partido con mis excompañeros. Porque esto es deporte. Se gana, se pierde, se alegra, se llora y al final se abrazan. A los moralistas les digo: critíquenme, pero miren todo lo que pasa en el campo y no sólo lo que les conviene, gracias. «Hola, adultos».