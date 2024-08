Kimi Antonelli firmó: ¿Será Bono su ingeniero de carrera?

Lo que vivimos es uno. mejor temporada Incluso el pronóstico invernal más brillante. En los primeros 14 eventos, ganaron los cuatro mejores pilotos y siete pilotos de los ocho miembros de la alineación de McLaren, Red Bull, Mercedes y Ferrari. El único que no ha ganado una carrera en esta primera parte de la temporada 2024 es Chico Pérezque seguirá conduciendo su RB20 en los Países Bajos, pero es poco probable que la presión baje si el rendimiento sigue siendo similar al mostrado desde el descenso de la Fórmula 1 a Europa (Imola). ahora El Campeonato de Constructores corre verdadero peligro para Red Bull También es muy necesario el aporte del piloto mexicano para que pueda frenar el importante ataque que lleva a cabo la escudería McLaren. El mundo fuera de la pista también es muy interesante, al igual que el mercado de pilotos que verá el debut de más de un novato el próximo año, incluido el esperado (aún no oficial) Andrea “Kimi” Antonelli.

Pilotos 2025, cambios: Habrá al menos tres novatos en la parrilla

Entonces, en la pista, desde un punto de vista técnico deportivo, El verdadero espectáculo en torno al GP de Miami ha comenzado, Gracias a que el dominio de Red Bull se estaba desvaneciendo lentamente, siempre iba a ser un año interesante fuera de la pista. Desde el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari, pasando por el caos de Red Bull y la despedida de Adrian Newey, hasta el fichaje de Carlos Sainz por Williams, el piloto español que esperó hasta finales de julio para tomar la decisión. En el medio está el mercado de pilotos, que ha visto decisiones tomadas por diferentes equipos, incluso a diferencia de temporadas pasadas, donde la mayoría de las decisiones eran deliberadamente de bajo riesgo. Esto ha dado como resultado que todos los pilotos estén confirmados para la temporada 2024.algo no fue el caso Esto nunca ha sucedido en las 74 ediciones del Mundial de Fórmula 1.

Sin embargo, algo ha cambiado este año, hasta el punto de que la próxima temporada es probable que veamos al menos tres novatos en la parrilla de salida. El primer equipo que quiso confiar en un joven piloto fue él Haascon Ayao Komatsu Quien, teniendo en cuenta el rendimiento de Oliver Biermann en pista tanto en el Premio de Arabia Saudita con el SF-24 como también y sobre todo en las numerosas carreras de FP1 con el VF24, quiso dar un importante punto de inflexión a la alineación del equipo de Kannapolis al presentar el joven piloto inglés. Entonces sólo faltarán anuncios al respecto, existencia Jack Doohan en los Alpes y a nosotros Kimi Antonelli en un coche Mercedes, Quien firmó su primer contrato (plurianual) como piloto de Fórmula 1.

Sin olvidar también la importante posibilidad, que aún existe y no ha sido anulada por las recientes elecciones de Red Bull, de tener a Liam Lawson en la parrilla la próxima temporada, aunque no debería ser considerado un novato dado que ya ha participado en cinco. Grandes Premios en 2017. 2023, consigue 2 puntos. «Anunciaremos en septiembre qué pasará con Liam Lawson»., Helmut Marko, piloto neozelandés, podrá liberarse si el gigante austriaco no le encuentra un asiento en la Fórmula 1 la próxima temporada, explicó recientemente. La posibilidad de prestar este coche a la competición, es decir, un Audi, está fuera de toda discusión, como confirmó el propio Supercanciller austriaco.. Sin embargo, la empresa alemana está considerando otra entrada propia, con Mattia Binotto piensa en Gabriel Bortolettoactualmente contratado por McLaren, para trabajar junto a Nico Hulkenberg. No es el único nombre en la pista, pero es probable que se agregue otro novato a la parrilla en 2025, aumentando la cuota juvenil.



Hamilton intentó convencer a Bono pero se quedará en Mercedes porque…

Así que obviamente la próxima temporada Habrá tres generaciones de pilotos en la pista Si pensamos en Alonso (1981), Hamilton (1985) y Hulkenberg (1987), que competirán con Verstappen (1997), Leclerc (1997), Russell (1998) y Norris (1999), todos ellos nacidos dentro de dos años. , pero también con la generación más reciente, y por tanto hablamos de Doohan (2003), Bearman (2005) y Kimi Antonelli incluso desde 2006. El talentoso piloto italiano pasó de la Fórmula Regional a la Fórmula 2 esta temporada, pero desde la inesperada despedida de Lewis Hamilton, Toto Wolff siempre ha buscado claramente intentar llevar a Antonelli a la Fórmula Uno. A partir de la próxima temporada. Y también para borrar ese arrepentimiento, como lo definió el propio técnico austriaco hace poco más de un año, por no elegir al piloto holandés cuando hubo conversaciones con Jos Verstappen y Hope Rothengatter entre finales de 2013 y principios de 2014. Sin embargo, al En ese momento Max no era una opción. «Teníamos dos pilotos con los que estaba muy contento, Nico y Lewis, y cuando Nico se fue, Max ya no estaba disponible». Así lo afirmó el director austriaco.

Verstappen estaba perdido entonces, ahora Wolff lo apuesta todo por Kimi Antonelli, Con quien mantiene una relación que va más allá de la pista, para repetir lo que hizo Red Bull con Max, el exhaustivo programa de pruebas diseñado para el piloto boloñés de casi dieciocho años, que no terminará con los kilómetros recorridos en Spa. el resultado directo de la elección hecha por Toto. “En la Fórmula 2 no te interesa ganar carreras sino demostrar que se aprende de los errores, tanto dentro como fuera de la pista, en la relación con el equipo. Lo que realmente importa son los datos que vemos en los test”. dijo un tal Toto Wolff, indicando claramente que Antonelli también está en la cima de su lista porque «2025 será un año de transición y su debut será excelente, lo cual es un riesgo calculado, si también miramos el progreso de Piastri en McLaren».. El piloto italiano se ha mostrado cada vez más convincente en las pruebas, incluso ante los ingenieros, como afirmó James Allison hace unas semanas. Entre estos también hay Peter Boningtonel histórico y actual ingeniero de carreras de Lewis Hamilton Quedó profundamente impresionado por las cualidades del joven piloto italiano. Ahora va camino de convertirse en su propio ingeniero de carrera, con el que ya trabajó, por ejemplo, en los últimos test realizados en Spa. Esto también le hizo dejar de pensar en la posibilidad de unirse a Ferrari, junto a A. Lewis Hamilton Cual Realmente lo intentó hasta el final. Para llevarlo con él a Maranello.