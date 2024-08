Cascina, nuevo pavimento en el gimnasio de la Escuela Duca D’Aosta

Pisa, 14 de agosto de 2024 – La renovación completa de los suelos del gimnasio de la Escuela Preparatoria Duca D’Aosta de San Frediano Settimo está casi terminada. La intervención costó alrededor de 140.000 euros y supuso primero la retirada de tres capas de suelo, seguida de la instalación de nuevos materiales. “Planificamos estas obras durante el cierre estival del complejo escolar – afirmó el teniente de alcalde Cristiano Masi, responsable de las obras públicas. Como administración, tenemos el deber de garantizar la seguridad de las actividades deportivas, tanto cuando las realizan los estudiantes durante el horario escolar. y cuando fueron realizados por asociaciones deportivas fuera de la escuela, el gimnasio Duca D’Aosta, también utilizado por Palavolo Cascina, tenía el suelo muy deteriorado y, por tanto, ya no era seguro, de ahí que se optó por continuar con los trabajos de sustitución de toda la superficie deportiva en lugar de repararlos. las zonas más dañadas para que podamos ver el resultado «inmediatamente». Los suelos del gimnasio no han sido la única intervención realizada en los últimos días en el complejo escolar Duca d’Aosta. De hecho, actualmente se están reemplazando todas las luces de la escuela por LED de alta eficiencia energética, lo que permite reducir el consumo de energía y ahorrar significativamente en la factura. La superficie deportiva artificial elegida es césped olímpico de doble capa autoinstalado, compuesto por dos paneles prefabricados superpuestos y acoplados in situ mediante encolado para dotar a la superficie de flexibilidad e impermeabilidad. Esta plataforma está diseñada específicamente para la construcción de campos de usos múltiples en un ambiente interior. Gracias a sus especiales propiedades técnicas y su notable estabilidad dimensional, se instala sin necesidad de pegarlo al soporte. Las principales prestaciones que lo hacen apto para todos los deportes son: absorción de impactos, fricción uniforme para reducir el riesgo de accidentes como torceduras o torceduras de tobillo, rebote uniforme de la pelota en cada punto de la cancha, retorno de energía y flexibilidad. Gracias al acabado superficial y al tratamiento antibacteriano y antifúngico, el suelo mantiene siempre unas propiedades higiénicas óptimas y es fácil de limpiar.