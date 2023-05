Unidades especiales del ejército o tal vez individuos de su elección. servicios secretos. De cualquier manera, estará la mano de Kiev detrás del fracaso. Blitzkrieg contra el Kremlin 3 de mayo pasado. La bomba no provino de un dispositivo cercano al poder ruso, sino directamente de funcionarios estadounidenses. de acuerdo a Los New York Times El ataque fallido al edificio de Moscú sería solo el último de una cadena de eventos que avergüenza enormemente a la administración Biden.

Los detalles aún son escasos, escribe. veces. Las agencias de inteligencia de las Barras y Estrellas no saben exactamente qué unidad llevó a cabo las operaciones, pero sobre todo no está claro si fue el presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky y otros funcionarios del gobierno ucraniano que estaban al tanto de la operación. Según algunas fuentes en una entrevista con el diario estadounidense, el presidente no estaba al tanto de esto.

Objeciones y dudas

El misterio aún envuelve la ruta ucraniana a través de los servicios estadounidenses. Los agentes estadounidenses vincularon la incursión con las fuerzas ucranianas no solo sobre la base de las interceptaciones de los funcionarios rusos que habían incitado al enemigo de Kiev, sino también gracias a las comunicaciones de los agentes ucranianos que dijeron que creían que la participación de su país era plausible. Así que queda por entender si algunos desertor loco dispositivo de Zelensky o si hay una directiva oficial del gobierno detrás de él.

Por ahora, dicen algunos Gargantas Profundas del 007 estadounidense, la probabilidad de una intervención directa por parte del séquito de Zelensky sería «baja». Pero la evaluación no debe ser engañosa. Todavía hay muy pocos elementos disponibles: por ejemplo, no está claro qué módulos se pusieron en funcionamiento hace unos 20 días.

Una vergüenza para la administración Biden

Esta revelación, que alguien dentro del aparato estadounidense ha querido filtrar, se suma a muchos otros hechos que han avergonzado a la Casa Blanca y al Pentágono. Sobre la mesa, dicen muchos en Washington, está el riesgo de superar un grave peligro línea roja: que la intervención directa de los Estados Unidos. De hecho, Rusia podría responsabilizar a los estadounidenses por los ataques y así expandir el conflicto.

Por ahora, desde el Incursiones recientes en la región de BelgorodEl principal peligro es la expansión galáctica de pequeñas unidades que lanzan ataques, guerras relámpago y operaciones en suelo ruso con poco o ningún control de Kiev. O, peor aún, Zelensky pierde el control de parte de su equipo.

ataques de rastro

La lista de operaciones «bochornosas» es cada vez más larga. Va desde el sitio del bombardeo. Murió Daria Duginapor el asesinato del bloguero ruso A.I. San Petroburgoincluso sospechas de que los comandos ucranianos destruyeron el oleoducto corriente del norte.

Durante meses, estas operaciones tras las líneas enemigas han sido una espina clavada para Moscú, pero sobre todo representan señales preocupantes en cuanto a posibles negociaciones y abren la puerta a una ampliación del conflicto. El propio Kiev, por la forma en que organizó sus fuerzas, lanza una cortina de humo que impide obtener información completa. Por ejemplo, el ejército y el Servicio de Seguridad de Ucrania, la famosa Unidad de Gestión de Seguridad, tienen fuerzas especiales específicas que operan de manera superpuesta y, en algunos casos, incluso competitiva.

Los agentes estadounidenses han señalado en varias ocasiones con el dedo la forma en que se organizan las Fuerzas Especiales y los servicios de inteligencia. En particular, explican, Gobierno de Kyiv Él crearía deliberadamente este sistema entrelazado, dejando libertad a las máquinas sobre a quién apuntar y cómo. Un truco, enfatizaron fuentes estadounidenses, gracias al cual Zelensky no estuvo directamente involucrado. En el medio hay una zona gris, indefinida y completa en la que partes del Estado ucraniano se entrelazan con La galaxia anti-Putin Mudanza a Rusia. Una galaxia de extremistas, nacionalistas descontentos con el Kremlin y militaristas neonazis.