Ketchup de zanahoria, el condimento agridulce adaptado a aperitivos, primeros y segundos platos: puedes volver a sugerirlo cuando quieras

El ketchup es bueno, pero ¿alguna vez has probado el ketchup de zanahoria? Una deliciosa especia con un sabor inesperado y fácil de preparar.

Todos sabemos salsa de tomate Que, junto con la mayonesa, forman una mezcla de salsas conocida probablemente en todo el mundo.

A base de tomate y algunos otros ingredientes, de color rojo brillante, son imaginativos y hacen que algunos platos sean más sabrosos en particular. papas fritasY hamburguesas y perritos calientes, pero no solo.

Generalmente se cree que es una salsa nacida en América, pero en realidad no lo es. La palabra ketchup proviene del malayo kecap, una salsa fermentada hecha de anchoas. Así que sus orígenes son orientales, pero en el año 1600 gracias a los viajeros de esa época desembarca en nuestra Europa y aquí fue objeto de diversas personalizaciones, como siempre ocurre con los alimentos foráneos.

Con la incorporación de los tomates, tomó cerca de 200 años convertirse en el ketchup que conocemos hoy. Llegó a nuestro país a mediados del siglo XIX gracias a la conocida empresa Cirio que lo creó salsa de tomate italiana.

no es rubra

¿Sabías que aunque Cirio fuera convocado Él roba no salsa rubra? ¿Y que alguien los confunda pero no son lo mismo? Vamos a empezar desde el principio. Estamos en los años treinta, en plena era fascista, los términos extranjeros no son bien apreciados, por lo que debemos buscar una alternativa a la palabra ketchup.

Cirio luego anuncia una competencia y llegan a la final. Rubra y Vesubio; El primer nombre triunfó y así nació Cirio Rubra-Ketchup. Pero, de hecho, la verdadera salsa roja con ese nombre contiene otro ingrediente, la pimienta. Ahora intentemos hacer kétchup de zanahoria, que es otro tipo.

receta de kétchup de zanahoria

el salsa de tomate de zanahoria Es un condimento versátil que puedes preparar con antelación y guardar en la nevera para disfrutar tanto en aperitivos, como aperitivo, como para añadir un extra de sabor a bocadillos, hamburguesas y platos de carne o pescado. Según tu gusto

Hervir 500 g de aros de zanahoria con anís estrellado, disolver 2 cucharadas de azúcar en 4 cucharadas de vinagre y añadir las zanahorias, a las que se les ha quitado el anís. Añadir una pizca de pimentón fuerte, una pizca de canela, una pizca de sal y jengibre fresco rallado y remover hasta que el líquido espese. secarse. Apagar el fuego y añadir dos cucharadas de aceite de oliva virgen, dejar enfriar y mezclar. para ti La salsa de tomate de zanahoria está lista.