Bruce Springsteen en un concierto en Ferrara no habla de la inundación. Choque entre la región y el municipio: «Me sorprende que se usara la protección civil» 50 mil en el barro

El presidente ofreció un concierto de tres horas, tras siete años de ausencia en Italia, pero no se mencionó la situación de extrema peligrosidad en Emilia-Romaña tras las inundaciones que afectaron a miles de ciudadanos. Aficionados acudieron de toda Italia a pesar del barro causado por la lluvia

A pesar de la polémica y a pesar de la lluvia Hubo 50.000 aficionados en el Parque Urbano Giorgio Bassani a ferrarapara saludar de nuevo vivo en nuestro país Bruce SpringsteenDespués de siete años de ausencia. Una cita ineludible, a pesar de las disputas que surgieron en Internet sobre la necesidad de realizar un concierto. En medio de miles de dificultades que atraviesa Emilia-Romaña en estas horas porque de la inundación. el Gran Premio de Fórmula 1 Cancelado, Boss Music sigue confirmado. Llegó bien ayer de Comité de Supervisión. Las bombas de desagüe permanecieron activas en el parque para succionar el agua, y en la mayor parte del área se esparció paja que llegó a algunos camiones. Pero fue de poca utilidad ya que el limo estaba sacando lo mejor de él (Muchos testimonios en las redes sociales.) El único inconveniente fue que muchos fanáticos se fueron a casa con los zapatos sucios.

Unas horas más tarde, se abrieron las puertas para permitir la primera afluencia de personas, incluidas las que habían llegado. Roberto Baggio y Massimo Ambrosini Quienes se tomaron una selfie entre el público y frente al escenario, fueron fuertemente criticados en las redes sociales. Los dos ex campeones de fútbol han sido acusados ​​de desconsideración con las víctimas del mal tiempo. 900 efectivos de seguridad han sido desplegados en el campo. Detallados 200 policías, Guardia di Finanza, policía de tránsito, 150 voluntarios de Protección Civil, 62 sanitarios de la 118, Ausl de Ferrara y Cruz Roja.

sobre tener Protección civilRegión de Emilia-Romaña con el voto del Vicepresidente Comisionado de Protección Civil erin priollo Ha expresado su oposición a Alcalde de Ferrara, Alain Faber Northern AssociationYo: «Estoy estupefacto por la decisión de dar un concierto de Bruce Springsteen de todos modos y pedir activar el trabajo voluntario de Protección Civil, Dada la gravísima situación de emergencia que afecta a gran parte del territorio regional. A pesar de la decisión del municipio de dar el visto bueno al concierto, el doctor Priollo aclaró que «no se puede utilizar personal y medios de protección civil que no hayan sido voluntarios locales, especialmente cuando estén involucrados en la gestión de recursos de otros regiones que también se hundirán».

El alcalde Fabry respondió: “Dada la enorme complejidad, no puede anticipar retrasos o cancelaciones, después de involucrar a miles de trabajadores. El evento reúne a miles de turistas de todo el mundo, que compró un billete de avión, una habitación de hotel para varios días y lleva tiempo organizándose para llegar hasta nosotros. Lo siento si alguien piensa que Ferrara se mantuvo insensible a la tragedia en Rumania solo porque no canceló la fiesta del Jefe». Sin embargo, la fiesta se llevó a cabo regularmente durante tres horas. El artista interpretó 27 canciones. En el equipo inicial consin rendirsey concluye conte veré en mis sueñosSolo la fonética y las traducciones están en italiano. No se menciona a las víctimas de las inundaciones., ni siquiera un homenaje a la región de mal tiempo, sólo un somero homenaje a Ferrara. Se puede apostar que el artista ha sido aconsejado para evitar cualquier tipo de polémica. después de ferrara, Bruce Springsteen y la E Street Band Llegarán el 21 de mayo al Circo Máximo de Roma y el 25 de julio a Prato della Gerasia, en el Autódromo Nacional de Monza, fecha que concluirá la Gira Europea 2023.