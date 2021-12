Juventus y Allegri: «Están jugando Perin, Rugani y Alex Sandro. Dybala está bien» | Noticias

1er o 2do lugar en Campeones? para cada alegre No es imprescindible: «A excepción del Liverpool, el City y el Bayern de Múnich, todavía hay que ver a otros. Necesitamos tener suerte en el sorteo. Es importante que pasemos la ronda, luego veamos quién llega a nosotros». Contra Malmo, el técnico de la Juventus hará un cambio: «Jugarán Perin, Rugani, Alex Sandro y Rabiot». Dybala? «Va a jugar, tiene que poner minutos en las piernas».

Conferencia Alegre

Entrenando

«Mañana Perin juega de portería, Rugani vuelve y juega Alex Sandro y Rabiot. Espero darle minutos también a Mattia de Chiglio, y ya veremos el resto. Dybala está bien y jugará, necesita poner minutos en su» Piernas. También debemos jugar bien para prepararnos bien para el sábado «.

Sue Arthur

«Está bien y lo veremos mañana por la mañana porque voy a sacar a Kulusevsky y veremos si podemos jugar con tres centrocampistas».

en el modelo

«¿4-2-3-1? Estamos más organizados, pero eso no significa que solo jugaremos con esta unidad. Mañana es difícil porque solo tenemos a Bernardeschi como extremo».

Acerca de los candidatos a la UEFA Champions League

“Liverpool, Bayern Munich, City, PSG y Real Madrid son los favoritos para la Champions”.

Partido de sol

«Lo importante es afrontar bien el partido, disfrutar, jugar y ganar. En el torneo que estamos atrás, los cuatro delanteros van muy rápido. Tenemos que seguir ganando, paso a paso, luego veremos. Ganar es Importante porque cuando ganamos nos sentimos más satisfechos y trabajamos con más tranquilidad ”.

sobre los héroes

«Tenemos que crear las condiciones para rendir mejor que en los dos últimos años en la Champions. Tenemos que llegar con condición, empieza otro torneo, el lunes veremos quién nos toca. ¿Primero o segundo? Todavía está abierto». , también necesitamos suerte «.

palabras de conejito

En el partido contra Malmo

«Tenemos que ganar jugando bien, porque todavía podemos tomar el primer lugar. Es importante que ganemos».

en el turno

«Mediocentro, pero puedo adaptarme, cuando sea necesario, para ayudar al equipo, incluso en la banda, como me pide el entrenador».

En los silbidos del estadio

«Soy un profesional y llevo diez años haciendo este trabajo y sé fútbol. Estoy tranquilo y pensando en el campo para darlo todo por este equipo. Sólo jugando bien puedo cambiar esto. Hablé con Allegri. Tengo que marcar, esta temporada no ha sucedido todavía, Y quizás para ayudar al equipo también algunas asistencias: algo más. Hasta ahora he hecho cosas buenas, otras veces no, pero en general he mejorado, incluso tácticamente «.