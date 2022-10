Juventus, tarjeta ‘amarilla’ de Cristiano Ronaldo en logro Prisma: qué es y cuánto vale porque hay dos versiones

quien no puede ser encontrado”, como se desprende de la objeción) juega un papel clave en la investigación de la supuesta alteración de los estados financieros de la Juventus en el año 2018, 2019, 2020. Las publicaciones sobre la presencia o ausencia de esta “escritura privada” son de tres confiables fuentes del panorama periodístico italiano (Gazzetta dello Sport y Ansa y La Repubblica) que está totalmente en contra de la imprenta. Escritura privada famosa ahora entre juventus Y el cristiano Ronaldo (que – cual»”, como se desprende de la objeción) juega un papel clave en la investigación de la supuesta alteración de los estados financieros de la Juventus en el año 2018, 2019, 2020. Las publicaciones sobre la presencia o ausencia de esta “escritura privada” son de tres confiables fuentes del panorama periodístico italiano (Gazzetta dello Sport y Ansa y La Repubblica) que está totalmente en contra de la imprenta.

Gazzetta dello Sport: «Se habría encontrado la tarjeta de Ronaldo, valorada en 20 millones de euros»

Con un artículo publicado en el diario milanés, la Gazzetta dello Sport destaca el hallazgo de esta tarjeta por parte de los investigadores. Este acuerdo en particular, preveía un acuerdo de que la Juventus pagará a CR7 19,9 millones de euros incluso en el caso de despedida. Esta cantidad de dinero, según el grupo de jueces de Turín que trabaja en el contexto de la investigación de Prisma, no se habría contabilizado debidamente en el presupuesto.

Ansa y Repubblica: «No se encontró la tarjeta de Ronaldo, pero los investigadores la recrearon»

Sin embargo, en horas de la tarde surgió una versión contradictoria respecto a este documento demasiado básico para la fiscalía. Según la República, esta «tarjeta» falsa, como afirma Gazzetta dello Sport, no fue encontrada, pero fue reconstruida por investigadores de la Guardia di Finanza, a través de escuchas telefónicas y otros datos. Esta escritura especial equivaldrá al salario de cuatro meses de los portugueses, los mismos que participaron en la maniobra salarial que implementó la Juventus durante la emergencia del Covid. Según el escrito de acusación, la Juventus se comprometió a pagar 19,9 millones de euros al jugador portugués incluso en caso de ruptura de la relación profesional, y esta cantidad no habría sido calculada regularmente en los estados financieros. Por la tarde, Ansa también se mostró de acuerdo con la tesis del no descubrimiento del documento, destacando cómo -independientemente de que esté allí o no- la tarjeta de Ronaldo nunca aparece mientras se cuida de reseñar cómo es el capítulo principal de 19 páginas. Responsable, relativo a maniobras en los estados financieros del club y comunicaciones irregulares a Consob.

Cabe señalar que la acusación cree que la Juventus, como afirma la Gazzetta dello Sport, «habría constituido los estados financieros de 2018, 2019 y 2020 con plusvalías artificiales de 115 millones, para ocultar la erosión del capital y seguir negociando acciones en la bolsa de valores». Entre los otros sospechosos Presidente Andrea Agnelli Vicepresidente Pavel Nedved y Director General Maurizio Arrivabene.

