Covid, 35.043 nuevos casos entre 216.735 hisopados y 93 muertos más

numeros epidémicos- En cuidados intensivos ingresaron 227 pacientes (el martes fueron 232 pacientes) en el balance entre entradas y salidas, mientras que el número de ingresos diarios fue de 24 pacientes. Hay 7.019 pacientes en las salas regulares, frente a los 7.106 del día anterior. El número total de casos de coronavirus detectados desde el comienzo de la epidemia en Italia alcanza los 2.3443.429. Los positivos son actualmente 498.269. 22.766.314 han recibido el alta hospitalaria y se han recuperado, mientras que se han producido 178.846 muertos desde el inicio de la pandemia.

Emma: Se espera una nueva ola – La epidemia aún no ha terminado. En las próximas semanas, se espera que una nueva ola de casos de Covid se asocie con nuevas subvariantes de Omicron «. Esta es la advertencia del jefe de estrategia de vacunación de Ema, Marco Cavalieri. Apenas la semana pasada, agregó Cavalieri, BQ1 ha sido identificado en al menos 5 países de Europa y se espera que el ECDC espere que la variante BQ1 y la subvariante BQ1.1 se conviertan en las cepas dominantes desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre”.

Mejor (Fiasso): «No descarta el riesgo de una nueva ola» – El presidente de Fiasso, Giovanni Migliore, escribió en una nota: “La situación en los hospitales es muy estable, pero no se excluye el riesgo de una nueva ola”, y señaló que “se debe mantener la atención alta y monitorear el inicio y la propagación de nuevas variantes y mientras tanto continuar la campaña de vacunación de la dosis.” Cuarto para ancianos, inmunocomprometidos y generalmente débiles con otras enfermedades, mujeres embarazadas. Actualmente, de hecho, solo el 30% de la audiencia de receptores de la segunda dosis de refuerzo están inmunizados porque les dieron la cuarta dosis o porque se contagiaron: ese sigue siendo un porcentaje extremadamente bajo”.

Sandía: No repetiremos el modelo restrictivo contra el Covid “No podemos descartar una nueva ola de Covid o la aparición de una nueva epidemia en el futuro. Pero podemos aprender del pasado para estar preparados”, dijo la primera ministra Giorgia Meloni en su carta a la confianza de la Cámara, y agregó que “Italia ha adoptado las medidas más restrictivas de todo Occidente”, donde limitó severamente las libertades básicas de las personas y las actividades económicas, pero a pesar de ello está entre los países que registran peores datos en cuanto a muertos y heridos. Algo no funcionó por lo que diría ahora que no repetiremos este modelo bajo ninguna circunstancia”.

Esperanza: ¿Quizás Meloni tiene miedo de no satisfacer al salvaje? – Las palabras del Primer Ministro sobre la gestión del Covid en Italia no dejaron indiferente al exministro de Salud, Roberto Speranza, quien respondió. «El modelo italiano siempre ha puesto en el centro la protección del derecho a la salud y la centralización de la evidencia científica. Es una pena que Meloni aún no esté fuera de la campaña. Ni una palabra sobre las vacunas que fueron el factor clave en la conclusión de la etapa final. Por último «, concluyó:» Tal vez todavía ¿Tienes miedo del resentimiento de tu voz que no sea el fax?