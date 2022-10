Juventus, las incomprensibles opciones de Allegri de Milik a Cuadrado

Melek y los asientos misteriosos

Muchos se preguntaron qué padecía -entre enfermedades, recaídas, molestias y medidas cautelares– Arik Malik , de vuelta en el banquillo. Sin embargo, ingresó al campo durante el partido en curso y se reveló como, un poco, un jugador que está entre los más en forma y al día. Bueno (Oh Emily…) la respuesta es: Nada. MelekFísicamente no tiene ningún problema. Había sufrido de él en el pasado, algunas enfermedades, pero apretó los dientes y estaba preparado. Pero ahora, desde hace unas semanas, todo está bien. Rápidamente probé entre los Angelinos durante la semana y aparecí entre las alineaciones potenciales esta noche (Want Against benficaquieres contraEmpoliquieres contra bueyquieres contra Macabi) Y de forma inesperada, se quedó fuera del banquillo, en un principio, y desparramado durante el partido en curso. En Lisboa se hizo cargo tras la segunda mitad. El martes 21, en el Juventus Empoli, sustituyó a Dusan Vlahovic a los 20 minutos del segundo tiempo mientras que ante Toro sustituyó a Moise Kean a los 28 minutos del segundo tiempo. En Israel, la lesión de Di María fue necesaria para abrir las puertas de la pole. Allegri, aparentemente, al ver en Melek al Joker de la carrera actual, interrumpió el juego. «En el primer tiempo necesitábamos un partido, pensé que Milek y Merity subirían el nivel técnico en el segundo tiempo»). Pero el problema es que con la Juventus estos días se corre el riesgo -como ocurrió ante el Benfica o ante el Maccabi Haifa- de que el experto polaco sea cuestionado cuando no queda mucho por romper, dado que el partido ya está roto. Además del potencial de la Juventus.