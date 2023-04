Juventus, investigación duplicada: por eso los bianconeri corren el riesgo de no poder negociar

Turín – Momento de la verdad en la tabla de posiciones juventus Ya casi hemos terminado. Sin embargo, la decisión Garantía universitaria en connie Tendrá un efecto inmediato, ya que remodelará o confirmará la actual disposición en blanco y negro, pero también el futuro. El comité de garantía que se reunirá en secciones comunes y no entrará en el fondo del laudo, pero se encargará de valorar la legalidad del laudo impugnado: deberá comprobar si ha habido infracciones graves de la sanción Tribunal Federal de Apelaciones. El árbitro también será un punto de inflexión para la segunda línea de investigación, que es la siguiente línea maniobras salarialesen Relaciones con los agentes y en Asociaciones sombrías. Si se confirma el fallo del Tribunal Federal de Apelaciones, puede resultar imposible que la Juventus se pronuncie al respecto («aplicación de una sentencia reducida» según CGS, Sr. Dr.) en la segunda línea de investigación, opción que el club no consideró: en ambos casos, de hecho, se impugna la violación del artículo 4.1 (por Ganancias de capital También se impugnó el artículo 31, Sr. Dr.): La Ley de Justicia Deportiva no prevé la posibilidad de negociación en caso de reincidencia.

La Junta de Garantía y Defectos de Procedimiento Kony

El miércoles a las 14.30 horas, el Comité de Garantía se reunirá en Kony para decidir sobre la validez legal de la sanción de 15 puntos impuesta a la Juventus por el Tribunal Federal de Apelación. Presidente , Gabriela Palmieri SandoliSe reunirá con los jefes de departamento. Vito Branca, Attilio Zemmatore, Massimo Zaccho Y Dante de Alessio: El miércoles por la tarde pudimos conocer la posición real del club en la clasificación. La condicional es preceptiva, dado que el Comité de Garantía podrá rechazar el recurso de la Juventus, confirmar la sanción, anularla y así admitir el recurso en blanco y negro en caso de vicios de procedimiento, o, tercera y última posibilidad, remitirlo a CAF para cambios o reexamen de procedimientos.

12 de abril de 2023

La Juventus y el acuerdo de no culpabilidad

Como decíamos, será una decisión que inevitablemente afectará también a la segunda línea de investigación. En caso de confirmación o reformulación de la sanción o de los motivos, el club Juventus no puede solicitar la aplicación de una sanción reducida: “Los artículos 126 y 127 en el séptimo párrafo estipulan la imposibilidad de solicitar, en casos de reincidencia, la aplicación de una sanción pena reducida – confirmación Ángelo Casella– Experto en derecho deportivo nacional e internacional así como Presidente del TAS en Lausana durante una década. Se habla de vuelta a la criminalidad cuando hay sanciones por hechos de la misma naturaleza». Y la Juventus lo impugnó en ambos casos, el primero por plusvalía y el segundo hace unos días, por vulnerar los «principios de lealtad, rectitud». y compromiso con la integridad” a que se refiere el artículo 4.1.

13 de abril de 2023

Juventus derecho a defender

Continúa el abogado Cascella: “Según el artículo 125.4 de la CGS, las normas que se suponen infringidas deben constar en la escritura de cesión”. Uno de los puntos de la tesis de la defensa de la Juventus se centra precisamente en este punto, que pondría en evidencia la vulneración del derecho de defensa: «Naturalmente, habría que leer todos los documentos del caso, más precisamente. Sin embargo, hay que preguntarse Si el artículo 4 es o no una base esencial para la sentencia. Lo entiendo. En mi opinión, debería haberse apelado de inmediato contra la Juventus para permitirles presentar sus defensas sobre este punto. Estoy igualmente convencido de que los organismos federales, teniendo una gran competencia y conocimiento de las normas del derecho deportivo, también he estudiado el caso en profundidad en cuanto a los aspectos mediáticos y el hecho de que una empresa que cotiza en bolsa estaba involucrada”.