Juventus, CM Report Cards: Rabio y Fagioli, el gol es solo la guinda. Melek el único inconveniente | primera página

Juventus 2-0 Inter

juventus

Chisney 7: Afortunadamente para él, los nerazzurri nunca marcaron en un primer tiempo lleno de ocasiones emocionantes. Decisivo en el inicio de la segunda parte fue un disparo desde fuera de Calhanoglu que se desvió al larguero. Y lo más importante, adaptó a Lautaro en el 75′.

Daniel 7: Mejor que la Juventus de nuevo.

Cartilla 7: Golpea con los dientes y pega hasta que toca la portería y levanta en el segundo tiempo.

Álex Sandro 6: Por su parte vienen los mayores riesgos, lentos y confusos para volver a maniobrar, pero si la Juve resiste, también es gracias a él.

Cuadrado 6: No ha estado con él en mucho tiempo, pero hace crujir los dientes y siempre responde.

frijoles 7.5: Juega con un personaje, limpia de paso motivos, y uno más. Y también encontrar el objetivo que cierra el juego.

Locatelli 6.5: Empieza mal, luego se recupera y empieza a ganar todos los duelos de medio campo.

Conejo 7.5.0 ActualizarSiempre está arreglando los errores de los demás, un hombre en todas partes y un hombre de tapadera para esta Juve que intenta levantarse de nuevo, también (no sólo) para este gol que cambia la cara de un partido controlado por el Inter.

Costek 7.5: El partido de la Juventus comienza cuando Parilla barre y se va volando, recogiendo a Rabiot corriendo para el mejor gol. Siempre le ayudaba también a Fagioli, la segunda mitad fue demoledora.

Meridad 6: Sigue sin marcar en esta posición, pierde balones y nunca recupera ninguno. Sin embargo, crece desde la distancia y encuentra confianza en la segunda parte (36′ Saint de Maria sv.)

Melek 5.5: En manos de los centrales nerazzurri acaban por no alcanzarlos (28′ Iglesia 6: Los fanáticos no pueden esperar, como él).

Adjunto feliz cumpleaños 7La Juventus sufre en la primera mitad y pudo ceder en varias ocasiones, que falló en gran medida ante el Inter. Pero resiste y todo cambia en la segunda mitad. La primera victoria sobre un equipo importante de la zona de la Liga de Campeones Allegri Pace.