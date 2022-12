Juventus, Cherubini sobre Paratici: «Tenía ganas de vomitar»

De las objeciones a la investigación de Prisma en relación con juventus Varias críticas a la obra. fabio paratici: contra los ex blancos y negros calumniándose a sí mismos Esteban Cherubini (detrás de él), Massimiliano Allegri Y también el ex portero marco storari. Cherubini, según el informe de La Stampa, al director del distrito financiero Stefano Bertola: «En dos años (refiriéndose a Paracchi, ed.) Me deshice de todo: 700 millones dados por los accionistas. Pones todo en riesgo. ¿Por qué un día decidiste despedir a dos personas que podrían haber sido Es correcto conservarlas. Y de nuevo con otro director: «Hemos estado advenedizo en el mercado. Y con Cristiano Ronaldo se desató un círculo vicioso, porque gastamos el dinero de Pogba (venta al Manchester United, ed.), para pagar dos condiciones. Paratici habló en marzo sobre hacer 300 millones de esos (ganancias de capital, ed.). Juro que me iba a casa y Sentí ganas de vomitar Sólo de pensar…»