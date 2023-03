Juicio de la Juventus, la justicia deportiva no puede esperar al juicio normal. Pero Elkann puede intentar bloquearlo todo | primera página

Como descubrimos hoy que la justicia ordinaria tiene diferentes tiempos y métodos que la justicia matemática, Y condenarlo como un hecho anómalo e injusto es un ejercicio inútil de escalar una ventana enjabonada con las manos desnudas. Pospuesto al 10 de mayo, se decidió en Turín para la audiencia preliminar que debe decidir si la Juventus y otros 12 sospechosos deben ser juzgados o no. Por, entre otras cosas, la falsa contabilidad y la manipulación del mercado, está en las normas procesales, como sería una excepción a la jurisdicción territorial de la defensa, trasladar la audiencia de Turín a Milán o Roma. No porque en Milán o Roma exista la posibilidad de encontrar jurados más complacientes, sino porque eso permitiría una mayor extensión del tiempo.

Es una de las herramientas que tiene la ley para asegurar defensas que en el pasado a menudo han llevado a absoluciones por recetas.

Este no debería ser el caso, pero para agotar todos los niveles de juicio, la sentencia final definitiva para lograr Prisma se hará dentro de 3 años. ¿Los escaladores con las manos mojadas quieren que el deporte comience solo entonces? Y mientras tanto, ¿qué debe hacer el resto de futbolistas? ¿No pretender algo y jugar o quedarse esperando el veredicto?

Las provisiones deportivas llegarán para el 30 de junio, porque así lo dice el código. El 19 de abril, Kony se pronunciará sobre la primera frase, la que reescribió el ranking. En los próximos días, la Fiscalía Federal pedirá una remisión por maniobras salariales y relaciones con «clubes amigos» (y está claro que no se tratará solo de la Juventus), la UEFA espera vigilancia y enojo porque el «nuevo» La Juventus nunca ha visto nada igual. se distanció de lo «viejo» y su proyecto Superlega, El peligro es quedarse fuera de las copas de Europa tras el último puesto de la clasificación, y no sólo durante un año.

En las últimas semanas, del recurso de casación ante Coni Guarantee College, a la jurisdicción territorial del tribunal, La Juventus, más que su obligación de demostrar su inocencia, se esfuerza por plantear objeciones y encontrar errores técnicos, buscando la inocencia en la forma más que en el fondo. El revuelo levantado por el desacertado Fiscal General Santoriello podría ser el comunicado.

Hay algo más que podría hacer la Juventus, y puede que ya lo haya valorado el staff formado por John Elkann. Apelar a Tar y pedir que se prohíba el torneo, en caso de que Coni confirme el fallo del Tribunal Federal de Apelaciones o después de cualquier fallo negativo sobre la maniobra salarial (que probablemente llegará después de la conclusión del torneo). La Juventus ya había apelado a Tarr por una «Tarjeta Covisoc», que hubiera ayudado a los abogados a anular el menos 15. Habían incumplido la cláusula compromisoria, forzando el tiempo. Suplicó al sindicato que no creara un precedente y defendiera el principio. La misma FIGC que no estuvo hoy en el juzgado de Turín y que no comparecerá como parte civil en el juicio final de Prisma.

¿Cuándo llegarán las sentencias deportivas definitivas? Y si es negativo, también puede ser en un sentido financiero y en un sentido puramente de arreglo, incluido el aterrizaje, La Juventus podrá aceptarlos o intentar hacer saltar la mesa y acudir a la justicia ordinaria. Violando las normas que firmó y retirándose del sistema para confirmar sus razones. Un paso que podría costarle muy caro. Estará muy caliente.

