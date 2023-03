El vídeo de juego de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se estrena mañana, 28 de marzo

Nintendo ha anunciado una especie de Nintendo Direct íntegramente dedicado a La Leyenda de Zelda: Lágrimas del ReinoListo para mañana 28 de marzo de 2023durante el cual veremos un nuevo archivo videos de jugabilidad En la muy esperada exclusiva de Nintendo Switch.

El productor de la serie, Eiji Aonuma, será el anfitrión del evento, que se llevará a cabo el 28 de marzo de 2023 en Japón 16:00 hora italianacon un video de juego de casi 10 minutos que presenta partes inéditas de la muy esperada secuela del juego Nintendo Switch.

Durante el evento, habrá una forma de echar un vistazo más de cerca a varias noticias relacionadas con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que se lanzará el 12 de mayo de 2023 en Nintendo Switch. Direct confirma los rumores de que quieren que llegue muy pronto nueva información sobre el juego, obviamente con el formato típico de la compañía.

Es posible que en esta ocasión se muestren nuevas características de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, incluidos elementos de juego misteriosos que parecen permitirte cambiar el mundo del juego.

Así será mañana, 28 de marzo de 2023, a las 16:00, con un vídeo de juego sobre The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom que también seguiremos de cerca aquí en Multiplayer.it.