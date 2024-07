Juegos Olímpicos de París 2024 en vivo hoy, 29 de julio | Estaría ganando el oro en los 100 metros espalda, Pilato cuarto por cien. Manchas plateadas entre las hebras de las virutas.

Marini reacciona al jugador con fichas eliminado: “Cuento con el evento por equipos para arreglar las cosas”. Bianchi y Macchi están al frente

(Flavio Vanetti) Italia sitúa a Guillaume Bianchi y Filippo Macchi en cuartos de final. Con la posibilidad/esperanza de tener dos atletas en semifinales y en zona de medallas, Pero se come las manos por el trío fallido y por la oportunidad que perdió. Tomasso MariniSobre el papel, la opción más fuerte de la competición. El campeón del mundo estuvo cerca de clasificarse (14-11), pero sufrió en la segunda ronda la vuelta del francés Bautti, impulsado por el apoyo contundente del Gran Palacio y finalmente vencedor, tras ser pillado en lo alto. altitud 14. con un tiro de adelantamiento (15-14).

La segunda vuelta porque la primera también estuvo marcada por una remontada apasionante, servida con siete golpes (3-10) por Marini, suelto y armonioso. Pero en el mejor momento, Tommaso apagó la luz, mientras los testigos rojos se encendían en el salpicadero: 5 golpes consecutivos del francés, También respaldado por algunas decisiones cuestionables del árbitro (pero el factor dentro del campo, como sabemos, es importante en cualquier país en el que te encuentres) Se reabrió el partido (10-8 para los azules). Luego, el campeón del mundo encontró la manera de empezar de nuevo y aquí tiene una ventaja que lo llevó a una ventaja de 3 golpes, cuando solo le quedaba una victoria. No llegó, y en cambio, otra mueca del último disparo aterrizó en nuestra cerca.

Al final del partido, Tommaso disparó el balón a la velocidad del rayo y, después de unos diez minutos, aceptó hablar de su decepción: «Chicos, perdí… Bowtie era bueno aprovechando mis errores y mi ‘frustración’ mental que no podía explicar. Sin embargo, los Juegos Olímpicos son una batalla y hay acontecimientos inesperados. Entonces mi oponente estaba animando junto a él y se emocionó”. ¿Golpes cuestionables? “Me lo entregaron y fui rechazado al 100 por ciento; También nombraron a otro recluta cuestionable para el francés. Por supuesto, si me hubieran dado estas cosas, la historia podría haber sido diferente. Pero no me quedo con eso”. Emoción y nudo en la garganta. Tú tienes la ventaja, sólo hay tiempo para una frase final: “¿Más arrepentimiento o decepción? Una combinación de ambas cosas. Pero tal vez lo siento más por haberme sacrificado durante años para llegar hasta aquí. «Confío en las pruebas del equipo para arreglar las cosas». La atención se centra ahora en Bianchi y Macchi: Guillaume dispara muy bien y en octavos de final no dio ninguna oportunidad al checo Čubinjic, medallista de bronce de Tokio que entonces entrenaba Stefano Sirione: 15-5 sin entrar nunca. problema. Filippo Macchi, que empezó con gran éxito ante el japonés Matsuyama (7-1), vio cómo su ventaja se iba reduciendo lentamente, alcanzando un peligroso 10-10. Pero luego empezó de nuevo y cerró con 15-11: una actuación fuerte, importante y auspiciosa.