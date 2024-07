Cómo eliminar llamadas no deseadas de forma permanente

¿Suena tu smartphone a cualquier hora del día, todos los días? el se llama spam Soy realmente insoportable, pero tú puedes. Eliminarlo permanentemente. En este particular período histórico, realmente están atacando nuestra privacidad y nuestra tranquilidad. ¿No te sientes cómodo sabiendo que extraños y delincuentes tienen tu número de teléfono? Desafortunadamente, esto se debe a la gran cantidad de información personal que proporcionamos en línea.

Basta pensar en la cantidad de datos que cedemos a redes sociales, compañías telefónicas, puntos, tarjetas de fidelidad, servicios de streaming, tiendas online y mucho más. el corredor de datos Ellos crean Perfiles de sombra Todos estos datos se proporcionan luego a delincuentes web, compañías de seguros, bancos, anunciantes, piratas informáticos, gobiernos, organizaciones, etc.

Hoy, sin embargo, el camino excluir definitivamente se llama spam De tu vida existe y es más simple de lo que puedas imaginar. Sólo necesitas tu smartphone y un momento de paciencia para aprender a aprovechar algunas de las funciones que ya vienen incluidas y/o que puedes instalar directamente. Mira estas interesantes y completas soluciones gratis.

Llamadas no deseadas: aquí se explica cómo eliminarlas para siempre

La primera manera de Borrar permanentemente el se llama spamDesafortunadamente, sólo está disponible para usuarios de teléfonos inteligentes con Android. Si estas usando Google Debes saber que en su configuración hay una herramienta incorporada para bloquear llamadas no deseadas. En la práctica, la inteligencia de Google reconoce las llamadas telefónicas no deseadas y las bloquea automáticamente. Esto también lo protegerá del phishing de voz.

En cambio, todos pueden decir adiós a las llamadas no deseadas. verdadero llamador. Esta aplicación gratuita actúa como complemento de su marcador, pero también puede reemplazarlo por completo. Gracias a la base de datos creada por Informes Entre sus múltiples usuarios y sistema de control profesional, es capaz de reportar llamadas no deseadas y brindar la información necesaria para saber quién te llama, incluso cuando el contacto no está presente en la libreta de direcciones.