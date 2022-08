Juegos gratis anunciados oficialmente el 1 de septiembre de 2022 – Nerd4.life

Epic Games anunció lo que Juegos gratis de Epic Games Store que estará disponible a partir de 1 de septiembre de 2022. Los jugadores de PC podrán canjear con alegría y alegría Shadow of the Tomb Raider: Edición definitiva Sumergido: profundidades ocultas.

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition no necesita presentación: es el capítulo final de la última trilogía de reinicio de la serie protagonizada por un arqueólogo. Lara Croft. Al ser la versión definitiva, incluye todos los DLC lanzados desde su lanzamiento.



Shadow of the Tomb Raider: Edición definitiva

En su intento por evitar una catástrofe maya, Lara finalmente encontrará su destino y se convertirá en la Tomb Raider que todos conocemos.

Experimenta el capítulo final de los orígenes de Lara, que en Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition es la Tomb Raider que estaba destinada a ser. Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition incluye el juego base, las siete desafiantes tumbas DLC y todas las armas, atuendos y habilidades descargables, para disfrutar mejor del capítulo más importante de la historia de Lara.

Sumergido: profundidades ocultas En cambio, es un juego de exploración de mundo abierto, donde debes viajar a las ruinas de un mundo submarino.



Sumergido: profundidades ocultas en una imagen

Submerged: Hidden Depths es una aventura de ‘exploración relajante’ en tercera persona sin combates ambientada en las ruinas sumergidas de un mundo fantástico. Juega como Miku y Taku: uno maldecido por una fuerza misteriosa que quiere usarlos para un buen propósito, y el otro decidido a no dejar que los separe.

Estos son dos juegos excelentes, y definitivamente vale la pena jugar y jugar, especialmente a este precio.

También te recordamos que hoy 25 de agosto de 2022 se han desbloqueado juegos gratis en Epic Games Store, puedes ir a canjearlos, descargarlos y jugarlos de inmediato.