Es el final de la pesadilla.

En el Lecce Umtiti recibió elogios pertenecientes a un futbolista con un pasado ilustre. Por el cariño de la hinchada de Salento, no pudo resistir y sucumbió a la pasión. «Estoy feliz», repitió entre lágrimas. La emoción de Samuel Umtiti, desbordado por la emoción de la afición del Lecce el día que llegó a Salento. Él tampoco había esperado tal bienvenida. Cuando Samuel Umtiti Aterrizó en el aeropuerto de Brindisi Salento, imaginó que encontraría fanáticos de Lychee Pero las cosas fueron de otra manera. Superando todas las expectativas. Quedó literalmente asombrado, gratamente sorprendido hasta la emoción conmovedora, ante la ovación que recibió. baño de multitud. Un largo y cálido abrazo. Una ola emocional hizo que sus ojos brillaran. ¿Desde cuándo no fue así? ¿Desde cuándo te sentiste por fin (y de nuevo) como un futbolista dispuesto a darlo todo? ¿Desde cuándo no sentía el clima de absoluta confianza a su alrededor? ¿Desde cuándo era incapaz de sentir realmente su importancia? ¿Desde cuándo no sentía la emoción de tales situaciones? Muchos, incluso para un defensor rocoso como él, acostumbrado a los duelos en el área penal, deberían ser respetados en esta trampa que puede convertirse en área penal. La humildad humana se ha apoderado de todo. El defensa francés fue vendido por el Barcelona al Lecce con una fórmula de préstamo en seco. Apenas puede hablar. tararear algo. Él, campeón del mundo con la selección de Francia en 2018. Era uno de los jugadores más buscados en su rol. que había sido tan poderoso pero que había llegado a Cataluña perdió de repente su vieja certeza. Perdió su camino, para no volver a encontrarse nunca más. Y para ponérselo todo más difícil fueron las lesiones, la mala suerte y una situación desfavorable que le trajo al blaugrana cuando el club ya empezaba a entrar en crisis. READ Finales ATP, Zverev vence a Djokovic y va a la final ante Medvedev- Corriere.it

El Manchester United insiste en Arnautovic, los fanáticos se levantan: «¡Es racista, aléjense!»

En Barcelona se ha convertido (y sigue siendo para muchos) un lastre, un oropel extravagante, algo de lo que deshacerse porque te come el presupuesto pero ya no forma parte de tus planes. En el Lecce se ha ganado los elogios de un deportista de su categoría que necesita renovarse para volver a sus niveles. Recién ascendido a A se adhiere a él (también) para ganar la redención. La pesadilla ha terminado. El peor verano de su vida deportiva Terminado, fue atravesado por la luz al final del túnel. Él llora de alegría. Los coros, los gritos de ánimo y la maravillosa lluvia multitudinaria sorprendieron a Umtiti, que acababa de aterrizar en el aeropuerto. Dijo después de ocultar su rostro entre sus manos: «Estoy feliz». «Estoy feliz» y sonríe a los fans que le gritan «Salta con nosotros». Coros, aplausos, pañuelo al cuello, luces de TV, lentes de cámara, micrófonos, periodistas… Dios mío, se dice, ¿Pero qué me pasó? Levanta el pulgar: Está bien, pon un cartel. Este momento de debilidad lo hizo humano. Pero en Lecce le llamaron para hacer un milagro: salvo los giallorossi, tendría toda una temporada para hacerlo. Aterrizó en Salento con la fórmula del préstamo seco y un salario pagado por los españoles mientras la policía le paga una pequeña bonificación.

window._fpcmp.push(function(gdpr) { !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '2062554930705272'); fbq('track', 'PageView'); //fbq('track', 'ViewContent'); //send custom checkpoints event (function () { var checkPoints = [10, 20, 40, 60, 90, 120, 180, 240, 300].sort(function(a, b) { return a - b; }); //seconds var checkPointIndex = 0; var f = function(){ var data = { instant: checkPoints[checkPointIndex] }; console.log("[FB PIXEL] send custom event ViewContentCheckPoint ", data, " on account " ,"2062554930705272" , " currentTime in seconds ", new Date().getTime() / 1000); fbq('trackCustom', 'ViewContentCheckPoint', data); checkPointIndex++; if(checkPointIndex < checkPoints.length) { setTimeout(f, (checkPoints[checkPointIndex] - checkPoints[checkPointIndex-1]) * 1000) } }; if(checkPoints.length){ setTimeout(f, checkPoints[checkPointIndex] * 1000) } })(); });