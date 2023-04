Juan Guaidó fue expulsado de Colombia

El opositor más conocido del presidente venezolano Nicolás Maduro ingresó al país, posiblemente de forma ilegal, y ahora se encuentra en Estados Unidos

Juan Guaidó, el principal líder opositor de Venezuela, se ha refugiado en Estados Unidos, convirtiéndose así en «el último de una larga lista de líderes opositores venezolanos en el exilio». comentario el tiempos financieros. Guaidó dijo que se fue después de recibir varias amenazas de personas cercanas al presidente autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro, quien se ha opuesto a él durante años. No precisó si pretendía quedarse en Estados Unidos y seguir oponiéndose a Maduro desde allí.

Guaidó llegó a Estados Unidos tras ser expulsado de Colombia, llegando el lunes cruzando la frontera a pie, segundo gobierno colombiano ilegalmente. Colombia está actualmente gobernada por Gustavo Petro, quien es cercano a Maduro. “Después de sesenta horas de camino para llegar a Bogotá, para escapar de la opresión de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me sacaron de Colombia”, dijo Guaidó en un video filmado desde el avión, acusando luego a Maduro de extender su persecuciones. Incluso fuera de Venezuela.

Además de ser el principal adversario de Maduro, Guaidó ha sido reconocido por algunos países como el presidente legítimo de Venezuela: se autoproclamó presidente en 2018, luego de que Maduro ganara oficialmente elecciones criticadas por su falta de transparencia. En 2019, la Asamblea Nacional, el principal órgano legislativo del país, nombró a Guaidó como presidente interino segundo en la cadena de sucesión: desde entonces en Venezuela ha habido dos presidentes, definiéndose cada uno como ilegítimo, pero en realidad era Maduro. Siempre tuvo la fuerza.

En los últimos años, la oposición de Guaidó a Maduro ha perdido fuerza: Maduro ha logrado extender y consolidar su control y establecer relaciones diplomáticas con una serie de gobiernos extranjeros, incluido el propio Colombia, que están interesados ​​en cooperar con él. especialmente Para contrarrestar sus problemas con algunos grupos armados que también tienen bases en Venezuela. Mientras tanto, los intentos de Guaidó de derrocar sistemáticamente a Maduro han fracasado y su posición se ha debilitado enormemente.

Guaidó había salido de Venezuela el pasado lunes, con el pretexto de que recientemente se habían recrudecido las amenazas del régimen de Maduro hacia él y su familia, así como los intentos de «cállalo». Se fue a Colombia con la intención de participar en una conferencia Organizado por el presidente Petro, que entre otras cosas debería haber discutido cómo alentar la reanudación de las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición, detenido en 2021.

A la conferencia fueron invitados representantes de 19 países y de la Unión Europea, pero no Maduro ni Guaidó. Al anunciar su participación, Guaidó dijo que esperaba que ayudara a reiniciar las negociaciones con Maduro para «elecciones libres y justas». Su anuncio no fue bien recibido por el gobierno colombiano, cuyo canciller había sido aplaudido repetir Guaidó no fue invitado a la conferencia y no se esperaba que asistiera.

Tras llegar a Bogotá, Guaidó fue acompañado por las autoridades colombianas en el aeropuerto, tras lo cual abordó un avión a Miami, desde donde denunció su expulsión.

Por su parte, el gobierno colombiano asegura que Guaidó ingresó a Colombia de manera irregular y niega Luego de su expulsión, el presidente Petro dijo que estaba listo para recibirlo cuando ingresara a Colombia de manera regular y el siguiente Todos los trámites necesarios (los que ingresan a Colombia desde Venezuela solo necesitan visa si su estadía es mayor a 90 días, pero en cualquier caso es necesario Rellene algunos papeles). Mientras tanto, algunos funcionarios del gobierno estadounidense expresaron su solidaridad con Guaidó y criticaron al gobierno colombiano.

