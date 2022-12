John Carmack deja el Meta y señala con el dedo la mala gestión de la empresa – Multiplayer.it

Juan Carmackcofundador de id Software y programador veterano que trabajó en Quake, Doom y Wolfenstein, anunció será dado por muertoAnteriormente conocida como Facebook, la empresa de Mark Zuckerberg. En 2013 se convirtió en director de tecnología de Oculus antes de su adquisición, y desde 2019 es consultor de tecnología y productos relacionados con la realidad virtual. Al hacerlo, envió un largo post a sus compañeros de trabajo, donde hablaba y también de los resultados positivos. Graves problemas de gestión. De la muy ineficaz sección de realidad virtual, que decidió compartir en Facebook después de que se filtraran extractos en línea.

«Este es el final de mi década en la realidad virtual. Tengo sentimientos encontrados», comienza Carmack en la larga publicación, que puedes leer en su totalidad. este enlacedonde luego recuerda los resultados positivos logrados durante su carrera en Metta.

Quest 2 es exactamente lo que quería ver desde el principio: portátil, seguimiento en interiores y exteriores, transmisión opcional a PC, pantalla 4K (casi), rentable. A pesar de todas las quejas que tengo sobre nuestro software, millones de personas todavía beneficiarse de él. Tenemos un buen producto. Es un producto exitoso y los productos exitosos hacen del mundo un lugar mejor. Todo podría haber sucedido un poco más rápido y mejor si se hubieran tomado decisiones diferentes, pero construimos algo de valor».

Sin embargo, a Carmack no le importa hablar con sus antiguos colegas sobre los grandes problemas de ineficiencia de Meta en el sector de la realidad virtual. En particular, señala con el dedo a la gestión problemática, incluso diciendo eso. empresa de auto sabotaje.

El problema es nuestra competencia. […] Una organización que solo conoce la ineficiencia no está preparada para la competencia inevitable, pero, de hecho, lo que más me duele es ver un uso de GPU del 5 % en producción. Me molesta.»

«Tenemos una gran cantidad de personas y recursos, pero nos saboteamos constantemente y desperdiciamos nuestros esfuerzos. No hay cura para la píldora. Creo que nuestra organización funciona con la mitad de la eficiencia que me haría feliz».

Carmack también confundió a Mia al declarar que estaba frustrado porque, a pesar de ser tan prominente dentro de Mia, No fue lo suficientemente «convincente» Resolver problemas antes de que causen daños.

«Ha sido una lucha para mí aquí. Tengo una voz de alto perfil aquí, así que siento que debería poder cambiar las cosas, pero claramente no soy lo suficientemente convincente». […] No he podido eliminar un problema tonto antes de que cause daño o establezca una tendencia y tengo un equipo para perseguirlo con firmeza. Creo que mi impacto en la periferia fue positivo, pero no decisivo».

Sin embargo, Carmack está convencido de que La realidad virtual tiene un gran potencial y que «no hay mejor empresa que Meta para hacer esto», aunque hay «mucho margen de mejora» en la forma de hacer las cosas. Agregó que a partir de ahora trabajará a tiempo completo en su startup Keen Technologies, que se dedica al desarrollo de inteligencia artificial.

Para Meta, esta es otra gran desventaja, luego de que el jefe de Horizon VR dejó la compañía, que simultáneamente está perdiendo miles de millones de dólares debido a las inversiones realizadas en el metaverso.