Ha muerto Mario Sconcerti a los 74 años: adiós a uno de los fichajes históricos de la prensa deportiva italiana

Adiós a mario sconcertiuno de los más Apreciado corresponsales deportistas italianos. Estuvo hospitalizado unos días. Clínica Roma Tor Vergata. Una voz dulce y una pluma suave que puede ser aguda y afilada: Sconcerti nació en ella. florencia En octubre de 1948 y florentino Era un gran admirador» Es como uno chica – Anunció su charla del equipo de viola – Gane o pierda lo amo A pesar de. Es una representación de mi ciudad como si no fuera mía. Necesitar Para animarla.” Y fue director general afiliado Colección Cecchi GoriLa empresa matriz de la Fiorentina a fines de la década de 2000. Sin embargo, con seis meses de diferencia: renuncia después de una pelea con antononiviola principal de despedida Fatih Tarim. Sconcerti fue uno de los más grandes periodistas deportivos Del campo, porque parte de la elaboración Mensajero deportivo Obviamente en Florencia, muy joven. A los veinticuatro años Milán Y es el máximo protagonista cuando desvela todos los detalles de la ida de Italia al Mundial de 1974, empezando por la exclusión de esa generación. mazola y dioses Rivera quien ha sido la columna vertebral de la selección durante mucho tiempo.

a mi República Luego en 1979 con Scalfari Fundó las páginas deportivas del diario, con la típica redacción de un dream team: ha estado ahí, Gianni BreraGianni Mora. Y hablará de Brera. anécdotas lo extrañoComo cuando está enojado con él y con ganas de ofenderlo, trata de golpearlo en uno de los puntos queridos por Brira: “Yo lombardo Eran eslavos, no alemanes «con la respuesta de servir una copa de vino e invitar»bebe navarroQué hay de nuevo contigo.” Hábil en argumentar: Estaba entre los acusados paolo rossi En el momento del escándalo de las apuestas. El propio Sconcerti contó que lo recibió frente a su casa Justificaciones Pabloto se llevará el dedo índice a la nariz: «Basta, es ha sido completadoSigamos siendo amigos».

De República pasará a revista En 1987 como Director Adjunto Cándido Canavupero será un arco corto: volverá a República En poco tiempo y luego pasar a Siglo 19 en 1992 y de vuelta a Mensajero deportivo Como director en 1995 durante seis años. Incluso en la televisión te desconcierta Demuestra ser muy hábil para adaptarse. Características requerido por nuevas plataformas como arroyos antes de f cielo Entonces: un columnista de domingo por la tarde muy popular que lo dirige Ilaria D´Amico Entiende la importancia de las estadísticas, quizás entre las primeras, y de hecho su importancia examinar Basado en números es muy popular. Se desprende de la primera firma atlética de Corriere della Sera El campeonato mundial victorioso en 2006 y luego también probó suerte. radio. De Sky en 2016 se mudó a Rai como columnista de The Sky. el minuto 90 Y el domingo deportes. Como comentarista, no tuvo ningún problema en ir incluso en la dirección opuesta del pensamiento».la corrienteCuando lo vio necesario: no tuvo problema en atacar ratón Por ejemplo, la heroína se ha convertido en discusiones acaloradas incluso con algunas mujeres desvergonzadas como la mujer de arriba. haland. también emocionado CiclismoSeguido y comentado varios Gira en Italia Y el Tour de Francia. Adiós hoy, a los 74 años.