Joe Bastianich atrapado con la persona más querida de la UeD: coqueteando ahora en público | ya no pueden mentir

Ahora que los dos han sido captados juntos, ya no hay dudas sobre su amor. Pero aquí está quién es ella. Su rostro es completamente desconocido.

No es sólo un rostro conocido en el mundo culinario porque… Su nombre es conocido en casi todas partes.Incluso en el mundo de la música. No todo el mundo lo sabe, pero además de ser un excelente hombre de negocios, Joe Bastianich Y también muy buen musico. Cuando no está juzgando platos o haciendo un seguimiento de los números, se le puede encontrar tocando la guitarra.

Por eso recientemente formó parte del jurado de Italia's got Talent y asistió al concierto de Amici Celebrities, dado su enorme talento en el mundo de la música.

Sin embargo, la gente lo recuerda sobre todo bajo el pretexto de Juez de MasterChef Italia. Allí pudo mostrarles a todos lo que tenía. Fuertes habilidades empresariales.Ese es el Un lado intenso, detrás del cual se esconde una personalidad bastante amable.. No todo el mundo tiene la oportunidad de darse cuenta y saberlo, pero ciertamente la tienen.

Había rumores de que había algo lindo entre ellos, pero entonces… Todas las dudas han sido confirmadas. Ahora los dos se encuentran en el centro de los chismes..

De los rumores al material robado

Desde hace algún tiempo se hablaba de un noviazgo entre ambos, pero ahora… Cada sonido encontró una coincidencia.Porque fueron atrapados juntos.

Sin embargo, no fue él quien acabó en el centro de los chismes, sino ella, que en general estaba acostumbrada a este mundo. Su realmente No es una cara desconocida en absoluto, ya que se la ha visto muchas veces en el escenario y en un programa de televisión.. Pero aquí está quién es ella.

No sólo un ex rostro de hombres y mujeres sino también un cantante.

Lo que hizo latir el corazón de Joe Bastianich fue: Roberta Royo, Ex miembro del grupo musical Lollipop y antiguo rostro del programa de citas Maria De Filippi para hombres y mujeres.. Se ganó al estricto juez de MasterChef y tuvo un breve pero intenso romance con él.

De hecho, lamentablemente parece que sí Poco después de conocerse, los dos se separaron., aunque no está claro por qué. Roberta Royo parece hoy prácticamente desaparecida, pues no se sabe mucho sobre ella. Lo único que pudimos descubrir es que se ha convertido en embajadora mundial en St. Moritz.